Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Στο επίκεντρο της συνομιλίας οι εξελίξεις στο Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι ενδεχόμενες προοπτικές αποκλιμάκωσης
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ
Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρίγκιπα διάδοχο του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, είχε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας αντηλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ συζητήθηκαν και οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

