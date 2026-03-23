Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, είχε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας αντηλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ συζητήθηκαν και οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.