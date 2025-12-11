Κυριάκος Πιερρακάκης: Από αρχιτέκτονας του gov.gr, πρόεδρος του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει την προεδρία του Eurogroup – επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ – και η Αθήνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην καρδιά της Ευρωζώνης: ελληνικός αέρας στα ευρωπαϊκά τραπέζια αποφάσεων. Ο υπουργός που μετέτρεψε το κράτος σε app και έφερε την ψηφιακή επανάσταση στην καθημερινότητα των πολιτών, βρίσκεται πλέον σε ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά fora της Ευρώπης, όπου συζητιούνται οι στρατηγικές της Ευρωζώνης και οι πολιτικές που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Νέος πρόεδρος του Eurogroup είναι πλέον ο Κυριάκος Πιερρακάκης που επιλέχθηκε από τους ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης έναντι του Βέλγου ομολόγου του και του έδωσαν εντολή 2,5 ετών στην άτυπη αλλά κρίσιμη θέση για την πολιτική διακυβέρνηση του ευρώ, όπου χαράσσονται οι βασικές γραμμές για δημοσιονομική πολιτική, τράπεζες και επενδύσεις. O Έλληνας υπουργός Οικονομικών από αύριο Παρασκευή (12.12.2025) αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ άνοιξε τα χαρτιά του προσερχόμενος στο Eurogroup, και ανέφερε ότι η χώρα του θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υπουργού στο Eurogroup.

Για την Ελλάδα, η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν ήταν απλώς μια διάκριση – είναι η απόδειξη ότι η τεχνολογία, η μεταρρύθμιση και η αποφασιστικότητα μπορούν να φέρουν τη χώρα από το περιθώριο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ηγεσίας, στο τιμόνι του Eurogroup.

Άλλωστε ο ίδιος υπήρξε κάτι παραπάνω από υπουργός: είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Μέσα από το gov.gr, το MyHealth και δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες, άφησε αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, τόσο καθαρό όσο μια ειδοποίηση στο κινητό – για την ακρίβεια, πολλές ειδοποιήσεις στο κινητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδρομή που τον έφερε ως εδώ δεν ξεκίνησε από ευρωπαϊκά συμβούλια και υπουργικά γραφεία, αλλά από μια γειτονιά στα Κάτω Πατήσια.

Γεννημένος το 1983 στην Αθήνα, απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου, ο Πιερρακάκης επέλεξε από νωρίς τον δρόμο της γνώσης: Πληροφορική στην ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard Kennedy School, στη συνέχεια MIT και Master of Science στην Τεχνολογική Πολιτική. Κι όμως, πίσω από αυτό το εντυπωσιακό βιογραφικό, η φιλοδοξία του υπήρξε σχεδόν ταπεινή: να κάνει το κράτος να λειτουργεί.

Πριν εισέλθει στην πολιτική, υπηρέτησε ως Διευθυντής Έρευνας στον οργανισμό διαΝΕΟσις, το think tank που επηρέασε τον δημόσιο διάλογο της εποχής. Εκεί έμαθε να βλέπει την πολιτική ως μοχλό λύσεων, κι όχι ως χώρο αντιπαραθέσεων. Για αυτό και τον περιγράφουν συχνά ως «έναν μηχανικό που βρέθηκε σε υπουργείο». Όσο για το πέρασμά του από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία; Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο «όχι ακριβές» και στο «όχι λάθος».

Gov.gr: Η στιγμή που ένα κουμπί άλλαξε μια χώρα

Όταν το 2019 ανέλαβε το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν την κλίμακα της αλλαγής που θα ακολουθούσε. Σε μια Ελλάδα πνιγμένη στο χαρτί και στους φακέλους, η ιδέα ενός πλήρως ψηφιακού κράτους ακουγόταν σχεδόν ουτοπική. Όχι για τον ίδιο φυσικά. Και εγέντο το gov.gr.

Μια πλατφόρμα που έγινε η νέα ψηφιακή «πλατεία» μεταξύ πολιτών και κράτους. Εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, MyHealth, ραντεβού, άυλη συνταγογράφηση, ψηφιακή ταυτότητα. Μέσα σε λίγους μήνες, η χώρα απέκτησε μια πραγματική «ψηφιακή ραχοκοκαλιά». Το gov.gr λειτούργησε νωρίτερα από το αρχικό πλάνο – επιταχύνθηκε από την πανδημία, η οποία έκανε την ψηφιοποίηση αναγκαία, όχι απλώς επιθυμητή.

Οι καινοτομίες της COVID-19 εποχής:

13033: η υπηρεσία SMS που έγινε μέρος της καθημερινότητας.

Emvolio.gov.gr: η πλατφόρμα οργάνωσης εμβολιασμού που πολλοί χαρακτήρισαν «πρότυπο λειτουργικότητας».

Ψηφιακά πιστοποιητικά COVID και COVID-FREE GR: εύκολη μετακίνηση, ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα.

MyHealth: το πρώτο βήμα προς τον προσωπικό ιατρικό φάκελο με συνταγογραφήσεις, παραπεμπτικά, αποτελέσματα εξετάσεων.

Πλήρης άυλη συνταγογράφηση: λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ασφάλεια.

Το 2023 παίρνει το χαρτοφυλάκιο της Παιδείας. Ο ίδιος προσεγγίζει το θέμα με την ίδια λογική: δεδομένα, στόχοι, εφαρμοσμένες πολιτικές.

Ψηφιακές πλατφόρμες, αυτονομία πανεπιστημίων, νέο θεσμικό πλαίσιο για συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, προσπάθεια για πιο ανοιχτό, σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο. Για τους υποστηρικτές του, είναι μια πνοή εκσυγχρονισμού. Για τους επικριτές του, αλλαγές γρήγορες και ριζικές.

«Η εκπαίδευση είναι το πιο δίκαιο μονοπάτι προς την κοινωνική κινητικότητα. Η τεχνολογία μπορεί να το κάνει προσβάσιμο σε όλους» θα πει.

Το 2025 αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Εδώ επανέρχεται σε γνώριμους δρόμους: διαγράμματα, τεχνολογία, μεταρρύθμιση αλλά και σε πιο δύσκολα, βαθιά πολιτικά μονοπάτια. Οι προτεραιότητές του: Ψηφιακές φορολογικές υπηρεσίες, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, μείωση γραφειοκρατίας, πάταξη φοροδιαφυγής.

Είναι ένα χαρτοφυλάκιο που απαιτεί λεπτό χειρισμό. Όμως ο Πιερρακάκης δείχνει να πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως «αντισηπτικό» σε παθογένειες δεκαετιών.

Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, όλα αυτά δεν ήταν απλώς τεχνολογία. Ήταν μια αλλαγή νοοτροπίας, μια νέα σχέση πολίτη – κράτους, λειτουργική και για τα δύο σκέλη. Άλλωστε ο ίδιος το λέει συχνά: «Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη – όχι το ανάποδο». Κι όσο κι αν η φράση ακούγεται απλή, στην πράξη σημαίνει μια επανάσταση σε διαδικασίες δεκαετιών.

Και το πιο ουσιαστικό… Ο ίδιος δεν κάνει θόρυβο. Δεν αναζητά την κάμερα, ούτε καταφεύγει σε δηλώσεις, για τις δηλώσεις. Προτιμά να δουλεύει στο παρασκήνιο, μεθοδικά, σαν μηχανικός που στήνει ένα σύστημα κομμάτι-κομμάτι. Και ίσως γι’ αυτό άνθρωποι από όλα τα κόμματα, από διαφορετικές γενιές και πολιτικές αφετηρίες, του αναγνωρίζουν κάτι σπάνιο: ότι η Ελλάδα όντως γύρισε σελίδα — και σε αυτό έχει βάλει την προσωπική του σφραγίδα.

Η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, μια θέση με ορίζοντα τουλάχιστον 2,5 ετών, σημαίνει πολλά για την Ελλάδα: είναι η απόδειξη ότι μια χώρα μπορεί να περάσει από το περιθώριο στο επίκεντρο, από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης σε έναν ρόλο ηγεσίας.