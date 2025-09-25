Κυριάκος Βελόπουλος: «Ταπεινώθηκε η χώρα μας όταν ακύρωσε το ραντεβού ο Ερντογάν»

Στην εκπομπή Live News μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 25.09.2025 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανάμεσα στα θέματα που έθιξε ήταν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε ακόμη για τα Τέμπη τις γυναικοκτονίες αλλά και για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε με σκληρή γλώσσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στις γυναικοκτονίες και στις κακοποιήσεις των γυναικών από τους συντρόφους τους είπε πώς επιβάλλεται η αυστηροποίηση των ποινών για τη ενδοοικογενειακή βία.

Όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βλέπω έναν μισοζαλισμένο πρωθυπουργό από τη σφαλιάρα που έφαγε. Αυτό που έγινε είναι θέμα της Ελλάδος. Χθες διασυρθήκαμε διεθνώς να παρακαλάμε ένα ραντεβού με τον Ερντογάν και εκείνον να πηγαίνει να συναντήσει τον φύλαρχο της Λιβύης. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι με τον Ερντογάν που διεκδικεί ελληνικά εδάφη. Ταπεινώθηκε η χώρα όταν ακυρώνει κάποιος το ραντεβού. Η σημειολογία λέει πως ‘’σ΄ έχω γραμμένο Μητσοτάκη εσένα και την Ελλάδα’’».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε ακόμη και στον Ντόναλντ Τραμπ και είπε πως συμφωνεί σε πολλά μαζί του, αλλά όχι σε όλα.

«Πληρώνουμε τις βρισιές όλων των πολιτικών αρχηγών εναντίων του Τραμπ. Εγώ είμαι με το εθνικό συμφέρον. Συμφωνώ σε πολλά με τον Τραμπ αλλά όχι σε όλα. Διαφωνώ στις παλινδρομήσεις. Ο Τραμπ είναι εχθρικός με την Ελλάδα στην παρούσα φάση. Τα πάντα είναι μπίζνες».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχισε λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μία πλούσια χώρα με πρωτογενή τομέα που ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε. «Ο πρωθυπουργός μίλησε για νότια της Κρήτης. Γιατί δεν μίλησε για ανατολικά; Άφησε τρύπα στο Καστελόριζο για να μπορούν να μπουν οι Τούρκοι εκεί. Αυτό ήταν έγκλημα».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα γινόταν εάν τρυπήσουμε κάτω στο Καστελόριζο και έρθουν οι Τούρκοι, είπε πως τότε πρέπει να πάμε σε πόλεμο. «Είμαστε ικανοί να κερδίσουμε οποιοδήποτε πόλεμο με οποιαδήποτε χώρα αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά εάν μου παραβιάσεις τη χώρα θα το πληρώσεις».

Σε σχέση με τα Τέμπη, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε: «στην ΕΕ, στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, που επιχειρούν να βγάλουν ψήφισμα ώστε να έρθει επιτροπή να ελέγξει τη διαδικασία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα στην υπόθεση των Τεμπών, η ΝΔ έβαλε εκπρόσωπό της ευρωβουλευτή να πιάσει το ECR για να μην υπερψηφίσει την πρόταση της Ελληνικής Λύσης. Θα πω το όνομά του στη Βουλή. Με το που ανακοινώθηκε χθες πως έρχεται επιτροπή να ελέγξει τη Δικαιοσύνη στη Ελλάδα κατευθείαν άρχισαν να κάνουν νερά. Γιατί δεν το έκαναν πέρσι που ο Ασλανίδης έκανε το αίτημα; Χυδαία η αναφορά για τσαντίρι στο Σύνταγμα, έχασε το παιδί του».

Για το εάν πρόκειται να ψηφίσει Ελληνική Λύση τα οικονομικά μέτρα που αναμένεται να έρθουν στην Βουλή είπε: «Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα το 2025 για το 2027. Είναι κοροϊδία. Θα ψηφίσω κάποια μέτρα που θεωρώ θετικά. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση είναι μαφία».