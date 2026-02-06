Λατινοπούλου κατά Βελόπουλου: Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπάρμπα ξερόλα

Ευθείες βολές κατά Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή τις τοποθετήσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την υπόθεση Επστάιν. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε τον κ. Βελόπουλο «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπάρπα ξερόλα», κατηγορώντας τον για προσπάθεια υποβάθμισης της υπόθεσης.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (06.02.2025) στον ΣΚΑΪ, η Αφροδίτη Λτινοπούλου είπε ότι «πολλοί δεν γνωρίζουν το ποιον» του Κυριάκου Βελόπουλου. «Την ώρα που υπάρχει το σκάνδαλο Επστάιν, με στοιχεία που μας έχουν βγάλει τα μάτια, επιχειρεί να το υποβαθμίσει με μπούρδες, όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015» είπε. «Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπάρμπα ξερόλα», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Καμία ανησυχία για το κόμμα Καρυστιανού

Αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού και το υπό διαμόρφωση κόμμα της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε πως δεν αισθάνεται καμία ανησυχία. «Δεν μας πνίγει», είπε χαρακτηριστικά, ενώ επεσήμανε πως εκείνοι που έχουν λόγο να προβληματίζονται είναι «όσοι πάτησαν πάνω σε 57 ψυχές από τα Τέμπη», κατονομάζοντας τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Γενικά προσπαθεί να αντλήσει δυνάμεις από όλες τις δεξαμενές», σχολίασε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής για το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, διευκρινίζοντας ωστόσο: «Δεν μας αγγίζει. Εμείς ποτέ δεν καπηλευτήκαμε και δεν εργαλειοποιήσαμε τα Τέμπη».

Λατινοπούλου για ναυάγιο στη Χίο: Οι λαθροδιακινητές λειτουργούν ανενόχλητοι

Παράλληλα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έστειλε μήνυμα στήριξης προς το Λιμενικό Σώμα με φόντο το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες. «Κάτω τα χέρια από το Ελληνικό Λιμενικό που φυλάει Θερμοπύλες», δήλωσε, εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, πρόκειται για «λαθροδιακινητές που λειτουργούν ανενόχλητοι» και διερωτήθηκε: «Πού είναι οι συλλήψεις τους;»

Υπενθύμισε δε, πως έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή για τους διακινητές, σημειώνοντας: «Υπήρχε ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να αποφευχθούν συλλήψεις. Αυτή είναι πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών».