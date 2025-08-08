Συμβαίνει τώρα:
Λένα Σαμαρά: Η ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της – «Μεταφέρθηκε σε σταθερή κατάσταση στον Ευαγγελισμό»

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
Λένα Σαμαρά
Η Λένα Σαμαρά / NDP PHOTO

Επίσης ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά που «έφυγε» σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά, μεταφέρθηκε χτες βράδυ από τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του, Γεωργία, στο Σισμανόγλειο μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη.

Οι γιατροί έκριναν, έπειτα από ελέγχους, απαραίτητη την μεταφορά της στον Ευαγγελισμό. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υποστεί και ανακοπή. Οι γιατροί δεν πρόλαβαν να τη διασωληνώσουν, ενώ επιχειρούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Η ανακοίνωση

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7 Αυγούστου περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης.

Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29.

Πολιτική
