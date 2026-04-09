Λίνα Μενδώνη κατά Χάρη Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: Δηλώνει υπερήφανος για ένα έργο που πολέμησε

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος χαρακτήρισε τη Βασιλίσσης Όλγας έργο «ιδιαίτερα σημαντικό» για την πόλη, σημειώνοντας πως πρόκειται για έναν δρόμο που «έχει περάσει από 40 κύματα» και περιγράφοντάς τον ως «μικρό δρόμο με μεγάλη αξία». Η τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων προκάλεσε την άμεση αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, η οποία τον κατηγόρησε ότι εμφανίζεται σήμερα υπερήφανος για ένα έργο το οποίο, κατά την ίδια, είχε στο παρελθόν όχι μόνο απορρίψει αλλά και πολεμήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας», ανέφερε η Λίνα Μενδώνη, προσθέτοντας με αιχμή ότι πρόκειται για «ένα έργο το οποίο ο δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα».

Η υπουργός Πολιτισμού υποστήριξε ακόμη ότι ο δήμαρχος Αθηναίων επιχειρεί πλέον να υιοθετήσει ως δικό του ένα έργο που, όπως σημείωσε, υλοποιήθηκε από την Ανάπλαση Α.Ε., φορέα που από το 2024 τελεί υπό την εποπτεία πέντε υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του Υπουργείου Πολιτισμού. «Σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια δήλωση, η Λίνα Μενδώνη επιχείρησε να εντάξει το έργο σε ένα ευρύτερο ιστορικό και πολεοδομικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός του ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1990, ενώ η υλοποίησή του είχε τεθεί στις προτεραιότητες του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Όπως σημείωσε, το υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε με τον δήμο Αθηναίων, καθώς η νέα διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τις εργασίες, υποστηρίζοντας ότι συμπληρώνουν την εικόνα της Αθήνας στη μετάβασή της από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Χάρη Δούκα ήρθε μέσω ανάρτησης στο Χ, με τον δήμαρχο να κατηγορεί την υπουργό Πολιτισμού για «επιλεκτική μνήμη» και να δίνει τη δική του εκδοχή για το επίμαχο έργο. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, ο αρχικός σχεδιασμός της προηγούμενης δημοτικής αρχής προέβλεπε τη μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε πεζόδρομο, ενώ η δική του θέση –όπως υποστηρίζει– ήταν εξαρχής διαφορετική.

Η Υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη.



Ξεχνά ότι ο αρχικός σχεδιασμός Μπακογιάννη προέβλεπε ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα ήταν πεζόδρομος.



Ενώ απαίτηση των Αθηναίων και προγραμματική μας δέσμευση ήταν η μετατροπή της σε πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για να σταματήσει η… pic.twitter.com/qKkpKm9wF4 — Haris Doukas (@h_doukas) April 9, 2026

«Η υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη», ανέφερε, τονίζοντας ότι «ο αρχικός σχεδιασμός Μπακογιάννη προέβλεπε ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα ήταν πεζόδρομος». Αντιπαραβάλλοντας τη δική του προσέγγιση, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «απαίτηση των Αθηναίων και προγραμματική μας δέσμευση ήταν η μετατροπή της σε πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών». Και κατέληξε λακωνικά: «Όπως και έγινε. Καλό Πάσχα σε όλους!».