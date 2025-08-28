Live: Η ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη

Ομιλία για την παρουσίαση των μεγάλων έργων στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στη περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη και την αναμονή που υπάρχει από όλους για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων.

Κυρίως γι’ αυτά σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον.