Live: Ο Αθανάσιος Καββαδάς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση Λαζαρίδη όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη
Παύλος Μαρινάκης
Ο Παύλος Μαρινάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη στην Θεσσαλονίκη. 

Ο Παύλος Μαρινάκης, αναμένεται να τοποθετηθεί για όλες τις πολιτικές εξελίξεις στον απόηχο και της παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση μετά την υπόθεση με την μη ύπαρξη πτυχίου του το 2007. 

Όπως είπε ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς.  Ο κ. Καββαδάς είναι βουλευτής Λευκάδας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής. Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέγεται διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Σε αυτή την τετραετία (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Πολιτική
