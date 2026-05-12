Μάκης Βορίδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Δεν μπορεί να υπάρχει αέναη παράταση θητείας

Με αιχμή την απόφαση για διετή παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και με αναφορές στο πολιτικό σκηνικό, τις δημοσκοπήσεις, τα σενάρια νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε σήμερα, Τρίτη (12.05.2026), ο Μάκης Βορίδης στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η παράταση της θητείας μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη ολοκλήρωσης εκκρεμών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε καθεστώς διαρκούς ανανέωσης των ίδιων προσώπων. «Το νόημα της παράτασης της θητείας δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης.

Σχολιάζοντας την υπόθεση, σημείωσε ότι δεν έχει δει εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου, εκτίμησε όμως ότι αυτό πιθανότατα βασίζεται στη λογική που προβλέπει και ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε, σκοπός μιας παράτασης είναι να διασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποθέσεων και όχι να παραμένουν τα ίδια πρόσωπα επ’ αόριστον στις θέσεις τους.

«Δεν μπορεί να παρατείνεται, εσωτερικά μάλιστα, έτσι όπως το θέλει η κυρία Κοβέσι, από ένα σώμα, να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία».

«Βασική μας επιδίωξη η αυτοδυναμία»

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι η διατήρηση της καθαρής πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας. Αναγνώρισε, πάντως, ότι τα σημερινά ποσοστά δεν διασφαλίζουν αυτοδυναμία.

Ο Μάκης Βορίδης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι αναποφάσιστοι θα κληθούν να σταθμίσουν το ζήτημα της σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας. Όπως είπε, η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συζητήσουν οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι στοιχείο που θα συνυπολογίσουν οι πολίτες στην κάλπη.

Τι είπε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά σχήματα που κυοφορούνται, ο Μάκης Βορίδης εκτίμησε ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει νέο φορέα πιέζει κυρίως τον χώρο της Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε δημοσκοπικά «μικρό κόμμα της Αριστεράς».

Για το ενδεχόμενο κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε ότι φαίνεται να επηρεάζει κυρίως την αντισυστημική και αντιπολιτική ψήφο, ιδιαίτερα στα δεξιότερα της ΝΔ. «Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία ώσμωση, υπάρχει μία πίεση, η οποία αφορά κυρίως τη λεγόμενη αντιπολιτική, αντισυστημική ψήφο», σημείωσε.

Ως προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορίδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την επίδραση που θα μπορούσε να έχει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα στην εκλογική δύναμη της ΝΔ. «Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ουσιώδης η επίδρασή του στην εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η όποια αναδιάταξη να αφορά περισσότερο ψηφοφόρους δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης.

Μήνυμα ενότητας στο Συνέδριο της ΝΔ

Ενόψει του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινά στις 15 Μαΐου, ο Μάκης Βορίδης προέβλεψε ότι το βασικό μήνυμα θα είναι η ενότητα και η συσπείρωση γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εκείνο που θα δείξει το Συνέδριο είναι την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι την εμπιστοσύνη την οποία όλοι έχουμε στον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, η εικόνα που αναμένει από το Συνέδριο είναι «μια εικόνα ενότητας, συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές», με παράλληλη καταγραφή παρατηρήσεων που θα στοχεύουν στη βελτίωση του κυβερνητικού έργου.