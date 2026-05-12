Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Αννίτα Δημητρίου: Αποδείξαμε ότι μπορούμε ως Ευρώπη να αντιμετωπίζουμε ζητήματα κυριαρχίας

Στο επίκεντρο η στήριξη της Λευκωσίας και ο ρόλος της Αθήνας στην ευρωπαϊκή κινητοποίηση
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αννίτα Δημητρίου στο Μαξίμου
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Με έμφαση στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Λευκωσίας, αλλά και με φόντο την πρόσφατη ελληνική πρωτοβουλία στήριξης της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (12.05.2026), η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εξαιρετικά ταραγμένη συγκυρία», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών εμφανίζονται πιο ισχυρές από ποτέ. «Οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην ελληνική πρωτοβουλία στήριξης της Κύπρου, σε μια στιγμή κατά την οποία, όπως είπε, «αμφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή λειτούργησε ως «προάγγελος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης».

«Αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί πλέον να γίνεται «με τρόπο πιο αποτελεσματικό απ’ ό,τι στο παρελθόν».

«Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας»

Από την πλευρά της, η Αννίτα Δημητρίου ευχαρίστησε την Ελλάδα «εκ μέρους όλου του κυπριακού λαού», χαρακτηρίζοντας τη στήριξη της Αθήνας «απαράμιλλης» και ουσιαστικής σημασίας. Όπως είπε, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν «πυλώνες σταθερότητας» στην περιοχή και εντός της Ευρώπης.

Η πρόεδρος  της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρος του ΔΗΣΥ μίλησε με θερμά λόγια για τον ρόλο της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για «αναβαθμισμένη Ελλάδα, με ηγετικό ρόλο». «Αυτό οφείλεται βεβαίως και σε εσάς προσωπικά. Το λέω, το εννοώ και θα το λέω», είπε απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενόψει και των επικείμενων εκλογών στην Κύπρο, η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε την ανάγκη συνέχειας, σταθερότητας και ευθύνης. «Θέλουμε αυτή τη σταθερότητα και την ευθύνη να την κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι «καλύτερες απ’ ό,τι ήταν ποτέ».

Η ίδια σημείωσε ότι τα ανοιχτά και σύνθετα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται «ούτε με την τοξικότητα, ούτε με τον λαϊκισμό», αλλά «με την ευθύνη, τις πράξεις, τα αποτελέσματα».

