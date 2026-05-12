Αλέξης Τσίπρας: Πολιτικές αναταράξεις μετά το σήμα για νέο φορέα – Σφοδρά πυρά Μαρινάκη και μήνυμα Φάμελλου

Με σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε η κυβέρνηση στις νέες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026) από το Χαλάνδρι έδωσε σήμα επιτάχυνσης για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Η κινητικότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς προκάλεσε παράλληλα νέα αντιπαράθεση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου, με τον Σωκράτη Φάμελλο να επιμένει στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στον Alpha Radio 98,9, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει «ούτε μία κοστολογημένη πρόταση» και πως οι παρεμβάσεις του συνιστούν επανάληψη της παλαιάς ρητορικής «με νέο περιτύλιγμα». Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει «το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει».

«Πάει πολύ να μιλάει για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες»

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί «πατριωτικών φόρων», αντιπαραβάλλοντας, όπως είπε, την κυβερνητική πολιτική των 83 μειώσεων ή καταργήσεων φόρων. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι, ενώ είχε δεσμευθεί να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, τελικά αύξησε φορολογικά βάρη.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέστρεψε στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας τη ΔΕΗ, τις τράπεζες, τα capital controls και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. «Πάει πολύ ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου “έσκασε” η ΔΕΗ να μιλάει για τη ΔΕΗ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι «προκλητικό προς τους πολίτες» να ασκεί κριτική ο πρωθυπουργός «που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των ημερών του το Χρηματιστήριο».

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν άφησε εκτός κριτικής ούτε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε ότι, επί ηγεσίας Νίκου Ανδρουλάκη, έχει μετακινηθεί «στο γήπεδο του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας». Όπως υποστήριξε, η Χαριλάου Τρικούπη δεν παρουσιάζει σαφή κυβερνητική πρόταση ούτε απαντά πειστικά στο ζήτημα των πιθανών συνεργασιών.

Αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η επανεμφάνιση Τσίπρα πυροδότησε και ένταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «βολική αντιπολίτευση», σχολιάζοντας ότι κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να προτιμούν πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο. «Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση που έχει ήδη κριθεί και έχει χάσει πολλές φορές», ανέφερε.

Η απάντηση ήρθε από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος συνέδεσε την επιστροφή Τσίπρα με την «ανικανότητα και ανεπάρκεια» του Νίκου Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με ανταλλαγή ανακοινώσεων, με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει ότι ο ρόλος του είναι να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση και την Κουμουνδούρου να απαντά ότι «για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

Στο φόντο αυτής της αντιπαράθεσης, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης των επόμενων κινήσεών του. «Η σπορά έγινε, τώρα είναι η ώρα του θερισμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τον Μάρτιο θα ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη συγκρότησης μιας «ισχυρής παράταξης» που θα μπορέσει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθειά του είναι «ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε αυτές τις συνθήκες».

Φάμελλος: «Δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες»

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας όμως ότι «επείγει» η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, μετά την επίσκεψή του στο Λαϊκό Νοσοκομείο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι το κόμμα του έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τον διάλογο και την ανασύνθεση του χώρου. «Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες», ανέφερε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι απαιτείται «ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο», προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή. «Επείγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο η καταστροφική κυβέρνηση», δήλωσε.