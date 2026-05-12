Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη για αναθεώρηση: «Στρίβειν διά του Συντάγματος» για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα

Σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους και με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε σήμερα Τρίτη την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της πρότασης του κόμματος για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη τεσσάρων νέων διατάξεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε εξαρχής να προσδώσει στη διαδικασία χαρακτήρα κορυφαίας θεσμικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία», αλλά «μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της Δημοκρατίας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε μάλιστα τον Δημήτρη Τσάτσο και τον Αριστόβουλο Μάνεση, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί «τη θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν φταίει το Σύνταγμα, φταίει η κουλτούρα εξουσίας της ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε «βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα». Όπως είπε, «ίσως ποτέ, από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κυνισμό από μια κυβέρνηση».

«Για όλα αυτά δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως «δευτερεύον θέμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στις υποκλοπές, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως οι παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι «ανούσιο θέμα». «Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική πρόοδος χωρίς Δημοκρατία», τόνισε.

Σφοδρή προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιφύλαξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς, δεν έχει καμία αξιοπιστία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «επικοινωνιακό στρίβειν διά του Συντάγματος» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η δημόσια ζωή «ασφυκτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για «κυνισμό», «αδιαφάνεια» και «πολιτικές ασπίδες προστασίας» προς κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως «ανούσιο θέμα» τις παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Αναφερόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση σε αποδρομή», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να εμφανίζεσαι ως εγγυητής της διαφάνειας όταν εκκρεμούν τόσο σοβαρά ερωτήματα για τα Τέμπη, τις παράνομες υποκλοπές και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, λέγοντας: «Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο ισραηλινό αξιωματικό και δεν τολμά να πει κουβέντα, δεν έχει κανένα απολύτως ηθικό έρεισμα».

«Δεν φταίει το Σύνταγμα, φταίει η κουλτούρα εξουσίας της ΝΔ»

Συνεχίζοντας να εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε «βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα». Όπως είπε, «ίσως ποτέ, από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κυνισμό από μια κυβέρνηση».

«Για όλα αυτά δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως «δευτερεύον θέμα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στις υποκλοπές, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως οι παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι «ανούσιο θέμα». «Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική πρόοδος χωρίς Δημοκρατία», τόνισε.

Άρθρο 86: «Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη, όχι η εκάστοτε πλειοψηφία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της Δικαιοσύνης και στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμφανίζεται να προτείνει αλλαγές, διατηρώντας όμως την κρίσιμη αρμοδιότητα της άσκησης ποινικής δίωξης στα χέρια της Βουλής, ενώ παράλληλε υποστήριξε ότι η διαδικασία πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο.

«Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο», σημείωσε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προτείνει την πλήρη αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από τη Βουλή και την ανάθεση της διαδικασίας σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο. «Για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία, αλλά η Δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική Δημοκρατία κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω ελέγχου», τόνισε.

Πρωτογενής τομέας και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιχμές άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την πρόταση του πρωθυπουργού περί συνταγματικής κατοχύρωσης της κρατικής μέριμνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής περιφέρειας, συνδέοντάς την ευθέως με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποιοι ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη; Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρωνύμιο της αδιαφάνειας και πελατειακών μηχανισμών;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξέθεσε τη χώρα και τους παραγωγούς.

Όπως είπε, την ώρα που «οι τίμιοι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν», η κυβέρνηση επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» αρχές τις οποίες «στην πράξη ούτε προστάτευσε ούτε υπηρέτησε ποτέ». «Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη, τότε η συνταγματική αναθεώρηση κινδυνεύει να γίνει απλώς εργαλείο πολιτικής βιτρίνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλούν για αξιοκρατία αυτοί που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα»

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και η κυβερνητική πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επικαλείται την αξιοκρατία, ενώ, όπως είπε, έχει ταυτιστεί με «ρεκόρ απευθείας αναθέσεων», «διόγκωση των μετακλητών» και «κομματικούς διορισμούς».

«Μιλούν για αξιοκρατία αυτοί που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση «δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω» και να αφορά μόνο τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ την ίδια την κυβέρνηση.

Άρθρο 16: «Ούτε Σορβόνη είδαμε ούτε Χάρβαρντ»

Για την ανώτατη εκπαίδευση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε την κυβέρνηση ότι προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 16, αφού, όπως είπε, «με τον νόμο Πιερρακάκη έκανε πανεπιστήμια τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ».

«Ούτε Σορβόνη είδαμε ούτε Χάρβαρντ», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων και προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 16 με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Οι τρεις πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών, καθώς και ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων.

Στο πεδίο των δικαιωμάτων, έκανε λόγο για ανάγκη συνταγματικής προστασίας απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, αλλά και για κατοχύρωση ψηφιακών δικαιωμάτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη Δημοκρατία, όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας και της αυτονομίας του πολίτη», είπε.

ΕΣΥ, κατοικία, ενέργεια και νερό

Στο κοινωνικό σκέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως θεμελιώδους δημόσιου θεσμού, με ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη κατοχύρωσης της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, λέγοντας ότι η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Ειδική αναφορά έκανε και στο νερό, το οποίο χαρακτήρισε «θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας».

Για την ενέργεια, σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής.

Διαφάνεια, ΜΜΕ και θεσμικά αντίβαρα

Στην τρίτη ενότητα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη λειτουργία των θεσμών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Όπως τόνισε, η εμπιστοσύνη «δεν αποκαθίσταται με λόγια», αλλά με ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο να περιοριστεί η άμεση κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η θεσμική ανεξαρτησία της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα, προτείνοντας τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η Αρχή θα έχει αρμοδιότητα στον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιαφανή κατανομή κρατικής διαφήμισης, «λίστες Πέτσα», «αδιαφανείς ροές χρήματος» και συγκέντρωση ισχύος στα ΜΜΕ. Έθεσε, δε, ζήτημα προστασίας της πολυφωνίας και ενίσχυσης της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξάρτητη ενημέρωση αποτελούν πυρήνα της Δημοκρατίας.

«Χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση, η Δημοκρατία αποδυναμώνεται», τόνισε, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει «χαώδης απόσταση» ανάμεσα στις θεσμικές εξαγγελίες και στις πραγματικές πρακτικές της.