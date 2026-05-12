Δούκας και Καστανίδης στο ίδιο πάνελ με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Μια κοινή εμφάνιση με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν του θεσμικού αντικειμένου της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αναμένεται να καταγραφεί στην Αγία Βαρβάρα, όπου ο Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης θα βρεθούν στο ίδιο πάνελ.

Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και πρώην διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, θα είναι ομιλητές σε εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 19.00, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ» του δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκτός από τους Χάρη Καστανίδη και Χάρη Δούκα, ομιλητές θα είναι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης και Γιώργος Σωτηρέλης.

Η κοινή παρουσία Δούκα και Καστανίδη προσδίδει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο, στοιχείο που ενισχύει τον πολιτικό συμβολισμό της εκδήλωσης.

Τον συντονισμό θα έχει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές αναφορές στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο παπανδρεϊκό ρεύμα.