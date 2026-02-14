Μαραθώνιος διεθνών επαφών για το Στεγαστικό από τη Δόμνα Μιχαηλίδου

Στη Λευκωσία βρέθηκε την Παρασκευή (13.2.2026) η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE).

Αναλυτικότερα, σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει πλήρως τον χρόνο έως τις εκλογές, η Δόμνα Μιχαηλίδου μετέβη στην Κύπρος προκειμένου να στηρίξει την Κυπριακή Προεδρία και να προωθήσει τις ελληνικές θέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε, είναι γνωστό και έχει καταστεί σαφές από την έντονη διεθνή δραστηριότητα που επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες, πως με οδηγία του ίδιου του Πρωθυπουργού, η κα Μιχαηλίδου επιδιώκει με συστηματικό τρόπο την κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και μηχανισμών για το ζήτημα του Στεγαστικού. Ένα ζήτημα που δικαίως βρίσκεται στην κορυφή της Κυβερνητικής ατζέντας, αφού απασχολεί έντονα την κοινωνία και μάλιστα όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε σειρά επαφών με ομολόγους της, στα Συμβούλια Υπουργών στην Κοπεγχάγη (Νοέμβριος ‘25) και στις Βρυξέλλες (Δεκέμβριος ‘25), αλλά και με τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Jorgensen, η κα Μιχαηλίδου κατέστησε σαφείς τις ελληνικές θέσεις και ανέπτυξε τα επιχειρήματα υπέρ μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Φαίνεται πως οι προσπάθειες της ίδιας, όπως και άλλων χωρών της ίδιας γραμμής, έπιασαν τόπο, αφού ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε για 1η φορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση, ενώ και η Κυπριακή Προεδρία έχει το θέμα στο επίκεντρο της δικής της θητείας. Γι’ αυτό και στο περιθώριο της Συνόδου, συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου κ. Ιωάννου, προκειμένου οι δύο χώρες να συντονίσουν τις ενέργειές τους για ακόμα πιο απτά αποτελέσματα, με άμεση απόδοση για τους πολίτες.