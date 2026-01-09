Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα ανακοινώσω κόμμα στην επέτειο του δυστυχήματος στα Τέμπη

Τις πληροφορίες που τη φέρουν να σχεδιάζει την ανακοίνωση του κόμμα της την ημέρα της τραγικής επετείου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, διέψευσε κατηγορηματικά η Μαρία Καρυστιανού, σε δηλώσεις της έξω από Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό που αφορά τις κινήσεις των αμαξοστοιχιών τη νύχτα της τραγωδίας.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στις φήμες περί πολιτικής εξαγγελίας ανήμερα της 28ης Φεβρουαρίου. Διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε, να με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ανέφερε επίσης πως προσπαθούν να παρουσιάσουν τους συγγενείς πως βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές γεγονός που κατά την ίδια δεν ισχύει. «Παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρόν σε κάθε δίκη» ανέφερε.

«Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό», δήλωσε επίσης.

Μαρία Καρυστιανού: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω»

Σχετικά με το αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Πέρα από τα πολιτικά, η Μαρία Καρυστιανού δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης, καθώς η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει. «Απογοήτευση ξανά. Είναι η πέμπτη φορά που ήρθαμε εδώ, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη». Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιη για τα στοιχεία που έχει η πλευρά των συγγενών στα χέρια της, ειδικά για το ζήτημα του οπτικοακουστικού υλικού.

«Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια μας» τόνισε η Μαρία Καρυστινού, συμπληρώνοντας πως «πραγματικά μπορούμε να αποφανθούμε κάποια πράγματα που πρέπει να βγουν στο φως».

Κλείνοντας, έδωσε υπόσχεση πως οι συγγενείς δεν θα λυγίσουν: «Παρά την απογοήτευση, είμαστε εδώ, θα είμαστε κάθε φορά εδώ, με ό,τι κουράγιο μας απομένει… Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και αυτό είναι υπόσχεση».