Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα ανεχθώ οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα μου – Αν μου ζητηθεί, θα παραιτηθώ από τον σύλλογο για τα Τέμπη

«Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί» είπε για τις αντιδράσεις ορισμένων από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Την πρόθεσή της να παραιτηθεί από τον σύλλογο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, εφόσον της ζητηθεί, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία, ως γνωστόν, έχει ανακοινώσει την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού κινήματος που θα συμμετάσχει στις εκλογές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 το μεσημέρι της Δευτέρας (12.1.26) η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως προβληματίζεται από το γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγενείς των θυμάτων μέλη του συλλόγου «Τέμπη 2023» έχουν ταχθεί εναντίον της απόφασής της να ιδρύσει κόμμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα της.

«Ομολογώ ότι εξεπλάγην από αυτά που έχω ακούσει από διάφορους συγγενείς. Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάνοντας ειδική αναφορά στα όσα δήλωσε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «Τέμπη 2023» -ο οποίος την κατηγόρησε ότι καπηλεύεται την ιστορία και πως «το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό»- η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως «δεν θα ανεχθώ οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα μου. Αγωνίζομαι εναντίον της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου».

«Αν μου ζητηθεί θα παραιτηθώ από τον σύλλογο. Παραμένω πιστή σε όσα πρεσβεύει ο σύλλογος», τόνισε.

 

«Από εμένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο άλλων προσώπων και των κομμάτων. Θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις», υπογράμμισε για τον επικείμενο πολιτικό της σχηματισμό.

 

Επανέλαβε ότι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί, ευχαρίστησε τον ανεξάρτητο, πλέον, ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, για τη στήριξή του στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Σχολιάζοντας τα όσα αιχμηρά έχει δηλώσει ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος για εκείνη, η Μαρία Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο έως τρεις φορές αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.

Πολιτική
