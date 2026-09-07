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Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε πλήρως το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» – Το κράτος δικαίου στο επίκεντρο

«Σηκώσαμε ψηλά τα μανίκια και δουλέψαμε πολύ σοβαρά» τόνισε η πρόεδρος του κινήματος
Μαρία Καρυστιανού
Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού (Φωτογραφία αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του προγράμματος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στη ΔΕΘ βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, προαναγγέλλοντας ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί σχεδόν στο σύνολό του και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη κοστολόγηση.

Όπως τόνισε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» στο Open τόνισε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες η βασική προτεραιότητα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ήταν η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού προγράμματος.

«Σηκώσαμε ψηλά τα μανίκια και δουλέψαμε πολύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο, αλλά εξακολουθεί να εμπλουτίζεται από προτάσεις πολιτών.

Στο επίκεντρο του προγράμματος, σύμφωνα με την Μαρία Καρυστιανού, βρίσκεται το «κράτος δικαίου», πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί, όπως είπε, και η οικονομική πολιτική.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι θα δώσει έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στη μεσαία τάξη, με προτεραιότητες τους αξιοπρεπείς μισθούς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Η Μαρία Καρυστιανού τάχθηκε υπέρ μιας πιο δίκαιης φορολογίας και της μείωσης του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία χρειάζεται υγιή ανταγωνισμό και ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, πάντως, στην πρόληψη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασική πολιτική επιλογή Κινήματος, καθώς «η πρόληψη σε όλους τους τομείς είναι πολύ πιο φθηνή από το να τρέχεις μετά και να αποζημιώνεις ή να διορθώνεις καταστροφές».

Το ακριβές κόστος του προγράμματος, όπως ανέφερε, θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί από την επόμενη ημέρα μιας εκλογικής νίκης.

«Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό», ανέφερε.

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