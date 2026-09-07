Τάκης Θεοδωρικάκος: Πίεση για μειώσεις τιμών σε περισσότερα προϊόντα – «Αληθινή ελπίδα οι καλύτεροι μισθοί»

Στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στον κυβερνητικό στόχο της αυτοδυναμίας αναφέρθηκε τη Δευτέρα (07.09.2026) ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υποστηρίζοντας ότι η ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά είναι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews στον απόηχο της ΔΕΘ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτών, νέων και οικογενειών, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα εφαρμοστούν στο σύνολό τους. Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν περισσότεροι κωδικοί προϊόντων στη συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ασκεί πίεση στις επιχειρήσεις για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους.

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«Μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι την τελευταία δέσμευση»

Αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως υλοποιεί όσα εξαγγέλλει.

«Ό,τι είπε ο πρωθυπουργός χθες, γνωρίζουν όλοι ότι, εφόσον συνεχίζουμε να είμαστε στην κυβέρνηση, θα γίνει πραγματικότητα μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι την τελευταία δέσμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρέμβαση για το αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ, καθώς και στην πρόβλεψη για ειδικό λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά, στον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν χρήματα τόσο οι οικογένειες όσο και το κράτος.

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Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια κρίσιμη τετραετία, με βασικό ζητούμενο την περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και τις οικονομικές επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων.

«Αληθινή ελπίδα είναι οι καλύτεροι μισθοί»

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η μακροπρόθεσμη απάντηση δεν μπορεί παρά να περνά μέσα από την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

«Αυτό που μπορεί να δώσει αληθινή ελπίδα, προσδοκία και προοπτική στο ελληνικό νοικοκυριό είναι να παίρνουν καλύτερους μισθούς οι άνθρωποι», σημείωσε.

Συνέδεσε, μάλιστα, την αύξηση των αποδοχών με την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της παραγωγικής βάσης της χώρας, δίνοντας έμφαση στη βιομηχανία, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες και στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, την τελευταία επταετία δημιουργήθηκαν 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, ενώ οι μέσες ετήσιες μικτές απολαβές στον κλάδο έχουν φθάσει τις 25.000 ευρώ.

Πίεση για μειώσεις τιμών σε περισσότερους κωδικούς

Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε παράλληλα στη συμφωνία με τις επιχειρήσεις για τη συγκράτηση των τιμών σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Όπως είπε, από την 1η Σεπτεμβρίου το μέτρο αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, η εξοικονόμηση για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό μπορεί να φθάσει περίπου τα 40 ευρώ τον μήνα.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η λίστα να διευρυνθεί το επόμενο διάστημα, καθώς «η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή στο να μπουν και νέοι κωδικοί».

Όπως εξήγησε, αρκετά από τα προϊόντα που έχουν ήδη ενταχθεί αναμένεται να παραμείνουν στο μέτρο για τρεις ή ακόμη και τέσσερις μήνες, ενώ στόχος του υπουργείου είναι να προστεθούν νέοι κωδικοί, με έμφαση σε προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε, πάντως, ότι σε μια ελεύθερη αγορά η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει διοικητικά τις τιμές. Μπορεί, όπως είπε, να εντείνει την πίεση προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να προχωρήσουν σε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η Νέα Δημοκρατία θα ξαναείναι αυτοδύναμη»

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης συντάχθηκε πλήρως με τον στόχο της αυτοδυναμίας που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, εμφανιζόμενος βέβαιος για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές και θα ξαναείναι αυτοδύναμη», ανέφερε.

Απέρριψε, παράλληλα, ως πρόωρη τη συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ σημείωσε ότι, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και προκύψει ανάγκη συνεργασίας, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προέρχεται από το κόμμα που έχει κερδίσει τις εκλογές και να είναι ο αρχηγός του.

Ως προς το ποιο κόμμα θεωρεί η κυβέρνηση βασικό πολιτικό αντίπαλο, ο κ. Θεοδωρικάκος επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από την κομματική αντιπαράθεση στα ζητήματα της καθημερινότητας.

«Βασικός αντίπαλος για την κυβέρνηση είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας», είπε, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου η κυβέρνηση θα ασκεί κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και εκείνα στην κυβέρνηση.

Τι είπε για την αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Σαμαρά

Ερωτηθείς, τέλος, για την αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε την πολιτική σχέση των δύο ανδρών και τη στήριξη που είχε παράσχει ο πρώην πρωθυπουργός στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, επιμένοντας στο μήνυμα που εξέπεμψε συνολικά η κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη και επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι η Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.