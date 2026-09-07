Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα και το «παράθυρο» για υποψηφιότητα με την ΕΛΑΣ

Η γνωριμία της με τον Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα διεκδικώντας μια θέση στη Βουλή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) η Κυβέλη Μάρδα, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα, η οποία προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), αποτελεί ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και συμμετέχει ήδη ενεργά στον τομέα Υγείας. Γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία, κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα και σύζυγος του διεθνούς ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα, μέχρι πρότινος παρέμενε μακριά από τα φώτα της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

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Η παρουσία της, ωστόσο, στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης την έφερε στο προσκήνιο, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι έμαθε μόλις λίγες ώρες νωρίτερα πως θα αναλάμβανε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό.

«Εγώ ενημερώθηκα ότι θα προλογίσω τον πρόεδρο στις 23:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οπότε το τρακ ήταν ακόμη πιο έντονο», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως εξήγησε, η επιλογή έγινε έπειτα από εισήγηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. «Με ενημέρωσε ένα στέλεχος της ΕΛΑΣ μετά από παρότρυνση του προέδρου. Είχα πολύ άγχος, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν θα σας το κρύψω», είπε.

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Από τη Θεσσαλονίκη στο ΟΑΚΑ

Η Κυβέλη Μάρδα βρέθηκε εκ νέου δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Κυριακής, αυτή τη φορά όχι σε πολιτική εκδήλωση αλλά στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, όπου παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, η οποία έληξε με νίκη των «πρασίνων» με 3-1.

Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ το αποτέλεσμα, καθώς ο σύζυγός της αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. «Φέραμε γούρι στον πρόεδρο, δεν φέραμε γούρι στην ομάδα για μία μέρα. Δεν πειράζει», σχολίασε.

Η πρώτη γνωριμία με τον Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη

Η σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, δεν ξεκίνησε με την ένταξή της στην ΕΛΑΣ. Όπως αποκάλυψε η ίδια, γνωρίζονται προσωπικά εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, με την πρώτη τους συνάντηση να πραγματοποιείται το 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

«Τον πρόεδρο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2022», ανέφερε.

Εκείνη την περίοδο η Κυβέλη Μάρδα ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Δημήτρης Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ταξιδέψει στην Τουρκία μαζί με την οικογένειά του και είχε εκφράσει την επιθυμία να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

«Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα ότι έρχεται ο πρόεδρος και θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ. Υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με Πέλκα και Μπακασέτα, και με ρώτησαν αν μπορούσαμε να το κανονίσουμε», περιέγραψε.

«Έτσι, εγώ με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τις διαδικασίες. Τον υποδέχθηκαν θερμά και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά», πρόσθεσε.

«Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου» την υποψηφιότητα

Μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε, πάντως, η απάντηση της Κυβέλης Μάρδα στο ερώτημα εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια βουλευτής με την ΕΛΑΣ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η ίδια απέφυγε να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της, δεν έκλεισε όμως την πόρτα σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα.

«Είναι πολύ νωρίς να το απαντήσω. Είναι σίγουρα κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια συνέδεσε την πιθανότητα ενεργότερης πολιτικής εμπλοκής της με όσα αντιμετωπίζει καθημερινά ως γιατρός, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσα από την άσκηση της Ιατρικής.

«Οι άνθρωποι που έχουν μια στημένη ζωή, σε εισαγωγικά, μπορούν να κάθονται στον καναπέ τους και να είναι θεατές μιας κατάστασης, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πουν ότι μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι», σημείωσε.

«Όταν βλέπω πως ο ασθενής έρχεται και δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για να κάνει τα χειρουργεία που χρειάζεται, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν θεσμικά θέματα που δεν μπορεί να τα λύσει ένας γιατρός», πρόσθεσε.

Κυβέλη Μάρδα: Η δουλειά της στον τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ

Η ίδια θέλησε, παράλληλα, να καταστήσει σαφές ότι η εμπλοκή της με την ΕΛΑΣ δεν ξεκίνησε με την εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε προηγηθεί δουλειά στο παρασκήνιο και ειδικότερα στον τομέα της Υγείας.

«Η δουλειά μου στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν με δείτε να προλογίζω τον κ. Τσίπρα. Είμαι στον τομέα της Υγείας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το αντικείμενό της επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην πρόληψη και στους δείκτες ποιότητας: «Συντονίζω κάποια κομμάτια που έχουν να κάνουν με τους δείκτες ποιότητας, την πρόληψη, με το πώς θα αλλάξουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία».

Η Κυβέλη Μάρδα αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επιχειρώντας να συνδέσει την επαγγελματική εμπειρία της στον χώρο της Υγείας με την πολιτική δουλειά που έχει ήδη αναλάβει στην ΕΛΑΣ. Και μπορεί προς το παρόν να αποφεύγει μια οριστική απάντηση για το εάν θα βρεθεί στα ψηφοδέλτια, ωστόσο η φράση της ότι η υποψηφιότητα βρίσκεται «στο πίσω μέρος του μυαλού» της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη να μην ήταν παρά η πρώτη δημόσια εμφάνιση μιας πιο ενεργής πολιτικής διαδρομής.