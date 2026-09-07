Σκέρτσος για Σαμαρά: «Οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς» – Το μήνυμα για ενότητα στη ΝΔ

Σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, με αιχμή την ανάγκη διατήρησης της ενότητας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στον απόηχο της ΔΕΘ και της δημόσιας αντιπαράθεσης του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Μιλώντας τη Δευτέρα (07.09.2026) στο OPEN, ο Άκης Σκέρτσος επέμεινε στη γραμμή της δημοσιονομικής σύνεσης που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι το «μέρισμα ανάπτυξης» να φτάσει στην κοινωνία χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα. «Εγώ θα δώσω αυτά που μπορώ να δώσω», ήταν, όπως είπε, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον υπουργό να προσθέτει ότι «το πακέτο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο».

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«Οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς»

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος είχε η τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας για τον Αντώνη Σαμαρά και την κλιμακούμενη αντιπαράθεσή του με το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Άκης Σκέρτσος αναγνώρισε το δικαίωμα κάθε πρώην πρωθυπουργού «να εκφράζεται, να εκθέτει ανησυχίες, αντιρρήσεις, συστάσεις», έθεσε ωστόσο ως προτεραιότητα τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολυσυλλεκτικό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα», είπε, για να προσθέσει: «Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς».

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Απέφυγε, πάντως, να απαντήσει ευθέως εάν θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς κινείται από προσωπικά κίνητρα, σημειώνοντας πως «δεν θέλω να μπω σε χαρακτηρισμούς».

«Δεν αφορούν την πολιτική κριτική οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί», πρόσθεσε, συνδέοντας την ενότητα της κυβερνητικής παράταξης με την πολιτική σταθερότητα.

«Δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί»

Ο υπουργός Επικρατείας επανήλθε στη σημασία της αυτοδυναμίας, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε από το 2019 να διαχειριστεί σειρά κρίσεων επειδή διέθετε τη δυνατότητα να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις.

«Δεν υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί ή δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί εντός αυτής της μεγάλης παράταξης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η ενότητα».

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση «φοβάται» την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κράτησε χαμηλότερους τόνους.

«Με τον κύριο Σαμαρά θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια πολιτική αντιπαράθεση αν τελικά ανακοινώσει κάποιο κόμμα. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει κόμμα», σημείωσε.

Πιο αιχμηρή ήταν η αναφορά του στην πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού. «Ο κύριος Σαμαράς οφείλει να προστατέψει την υστεροφημία του», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε συνεργαστεί με πρόσωπα προερχόμενα από άλλους πολιτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

«Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει και να μην ακυρώνουμε το παρελθόν μας», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το 100% των αιτημάτων»

Στο οικονομικό σκέλος, ο Άκης Σκέρτσος υπερασπίστηκε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί πέρα από τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

«Απαιτήσεις πάντα θα υπάρχουν. Οι κοινωνικές ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες πάντα θα θέλουν κάτι παραπάνω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα είναι να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος».

«Να μην απλώσουμε τα πόδια μας έξω από το πάπλωμα, να μη χρεωθούμε περισσότερο από αυτό που αντέχουν οι οικονομικές μας δυνατότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κατεύθυνση, παραδέχθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί το σύνολο των διεκδικήσεων: «Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε στο 100% όλα τα αιτήματα».

Τι είπε για τους συνταξιούχους

Απαντώντας στις αντιδράσεις των συνταξιούχων, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε στις αυξήσεις των συντάξεων, στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και στη νέα μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ για όσους είναι άνω των 65 ετών.

Για τους νεότερους συνταξιούχους που μένουν εκτός της συγκεκριμένης ενίσχυσης, υποστήριξε ότι «έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν», επικαλούμενος την αλλαγή του πλαισίου για την απασχόληση των συνταξιούχων.

«Βλέπουμε 250.000 με 300.000 συνταξιούχους να εργάζονται ακριβώς επειδή έχει ληφθεί ένα μέτρο που τους δίνει τη δυνατότητα να μη χάνουν κανένα τμήμα της σύνταξης που παίρνουν ενώ εργάζονται», είπε.

«Δεν λέω ότι λύνουμε το πρόβλημα της ακρίβειας»

Ο Άκης Σκέρτσος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, απορρίπτοντας ωστόσο την κριτική ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει.

«Δεν λέω ότι λύνουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό υπάρχει. Είναι διεθνές, δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί», ανέφερε.

Για τα σούπερ μάρκετ έκανε λόγο για μειώσεις τιμών «της τάξης του 7% έως 9%» σε περίπου 1.700 προϊόντα, ενώ παρέπεμψε στην πλατφόρμα «Πόσο Κάνει;» για τη σύγκριση των τιμών.

Ο υπουργός προειδοποίησε, παράλληλα, ότι όπου εντοπίζονται υπερβολικές χρεώσεις από πολυεθνικές, η νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή θα μπορεί να ζητά εξηγήσεις και, εφόσον αυτές δεν είναι πειστικές, να παραπέμπει τις υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

«Πλέον έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε ακριβώς αυτή την έρευνα», σημείωσε.

Η απάντηση για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη

Στην παρατήρηση ότι οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες δεν αποτυπώνονται πάντοτε στην καθημερινότητα των πολιτών, ο υπουργός Επικρατείας επέμεινε στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων.

Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 στα 920 ευρώ, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι τον Ιανουάριο του 2028 «δεν θα υπάρχει κατώτατος μισθός στην πλήρη απασχόληση με τριψήφιο νούμερο».

«Θα είναι στα 1.000 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω», είπε.

Ερωτηθείς, μάλιστα, εάν του έχει τύχει να μείνει χωρίς χρήματα πριν από το τέλος του μήνα, απάντησε: «Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό».

Η αιχμή για τον Τσίπρα: «Άλλα λέει και μετά τον διορθώνουν»

Ο Άκης Σκέρτσος άσκησε, τέλος, σκληρή κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αμφισβητώντας τόσο την κοστολόγησή του όσο και την αξιοπιστία των εξαγγελιών.

«Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα σε σχέση με το πώς πολιτεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία», είπε, παραπέμποντας στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδική αναφορά έκανε στην εξαγγελία για 50.000 κατοικίες, υποστηρίζοντας ότι μόνο η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε, σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς, να κοστίσει περίπου 7,5 δισ. ευρώ.

«Άρα έκανε λάθος; Είπε ψέματα;», διερωτήθηκε για τη σχετική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνέχισε σε υψηλούς τόνους: «Προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας άλλα λέει στις ομιλίες του και μετά έρχονται να τον διορθώσουν οι συνεργάτες του. Αυτό δημιουργεί αξιοπιστία;».