Κωστής Χατζηδάκης: Πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε, αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα

«Όσο η οικονομία ανεβαίνει τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών, να δώσουμε κι άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε. Και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (7.9.26).

«Πάμε, μέχρι εκεί που μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει, τις 5-6 χρεωκοπίες του ελληνικού κράτους και την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Οι Έλληνες τα έβγαλαν το 2019 και το 2023, ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Είναι ένα δείγμα ωριμότητας. Γιατί τα χρήματα δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Η πίτα δεν μεγαλώνει με μαγικές συνταγές, αλλά με φιλοεπενδυτική πολιτική. Κινούμαστε στο πλαίσιο, που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και διαμορφώσαμε ένα πακέτο για όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

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Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο ίδιος, σημείωσε ότι θα παρουσιάζεται τμηματικά μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, όπως:

«Αν έχουμε πάλι ελλείμματα, κίτρινες και κόκκινες κάρτες, τότε θα χάσουμε το παιχνίδι. Αυτός είναι ο κίνδυνος με τα όσα υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το χωροταξικό ανέφερε ότι «τα βήματα που γίνονται με το χωροταξικό δημιουργούν συνθήκες βεβαιότητας. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που αποτελούν μια ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

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Για την Τεχνητή Νοημοσύνη είπε πως: «Επενδύουμε πολλά, γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο αν μείνουμε απ’ έξω. Και το Δημόσιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ζήτημα ενημέρωσης, είναι θέμα κινήτρων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα υπάρξουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεχνητή νοημοσύνη από εδώ και πέρα αποτελεί βασικό μέρος της εξίσωσης για την οικονομία» σημείωσε.

«Δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Το ερώτημα είναι αν θα πάμε με την ελπίδα ή με τις περιπέτειες. Και ελπίδα στο σημερινό σκηνικό δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα τάζουν λαγούς με πετραχήλια, δεν έχουν συνεκτικό πρόγραμμα, έχουν σοβαρά ζητήματα στην ηγετική τους ομάδα. Δεν είναι λύση για τη χώρα η κυβερνητική αστάθεια. Εμείς δε λέμε απλώς σταθερότητα, λέμε ελπίδα και θα έρθουμε με ένα σοβαρό και καινοτόμο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία» ανέφερε.

Υπογράμμισε δε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πάθει ένα είδος πολιτικής αρρώστιας: «Αν εμείς τάξουμε 10, λογικά σε μια ευρωπαϊκή χώρα η αντιπολίτευση θα έπρεπε να τάξει 12. Εδώ τάζουν 20 ή 50! Λες κι εμείς έχουμε λεφτά και δεν τα δίνουμε γιατί θέλουμε να χάσουμε τις εκλογές».

Τέλος, σε ερώτηση για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

«Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών, αλλά για την τσέπη τους, τις οικογένειές τους, το σχολείο των παιδιών, την υγεία. Τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία. Κάθε κόμμα δικαιώνεται αν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο ρεύμα “Ευρώπη και κοινή λογική”. Το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν έχει γίνει ακόμα, το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί», κατέληξε.