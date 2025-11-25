Συμβαίνει τώρα:
Μαρινάκης για την «Ιθάκη»: Τελικά δεν υπάρχει σκιώδης συγγραφέας στο βιβλίο Τσίπρα όπως και η Ρίγα της Εσθονίας στην σελίδα 212

«Δηλαδή, γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;»
Ιθάκη
Στιγμιότυπο από βιβλιοπωλείο της Αθήνας με το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο "Ιθάκη" / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για κάτι. Γιατί ήμουνα από αυτούς που, λίγο ή πολύ, είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού», είπε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OPEN και σχολιάζοντας την «Ιθάκη».

Και συνέχισε: «Αλλά βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας -που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού- κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας».

«Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως πολιτικός εκρίθη από τους πολίτες και το 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 ακόμα με πιο αρνητική ψήφο της κοινωνίας ως αρχηγός αντιπολίτευσης», είπε ακόμα και τόνισε: «Νομίζω ότι με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε έτσι και τον χαρακτήρα. Γιατί νομίζω εγώ ότι ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη. Βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κομματός του, να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές. Επιλογές που ήταν του ίδιου».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε τι εννοεί: «Δηλαδή, κακός ο υπουργός οικονομικών ο κύριος Βαρουφάκης, asset, όμως, κατά τον κύριο Τσίπρα πριν από δέκα χρόνια. Προβληματικός ο νόμος του υπουργού επικρατείας του κύριου Παππά, για τον οποίον ο κύριος Παππάς καταδικάστηκε στη συνέχεια, τον οποίον φαντάζομαι είναι ενέκρινε ο κύριος Τσίπρας αφού είχε πάει και στην παρουσίαση του βιβλίου του. Όπως χαρακτήριζε, τέλος πάντων, για να μην τα επαναλαμβάνω, την πρόεδρο Βουλής του την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας την πρότεινε την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν την επέβαλε κανείς. Αυτό νομίζω ότι είναι βαθύτατα προβληματικό. Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να βγαίνουν μπροστά και επιλέγουν ανθρώπους δεν πρέπει να αδειάζουν τους ανθρώπους και εν πάση περιπτώσει να αδειάσεις έναν και να πεις, «εντάξει ρε παιδί μου, επέλεξα δέκα, είκοσι- ένας δεν μου βγήκε, δύο δεν μου βγήκαν». Σχεδόν όλες οι κρίσιμες επιλογές… Δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις «στον αφρό» όταν μία από τις βασικές παραμέτρους ενός πολιτικού, ενός ηγέτη, ενός επιχειρηματία, ενός προπονητή, ενός προέδρου συλλόγου, είναι οι επιλογές των προσώπων. Πολλώ δε μάλλον ενός πρωθυπουργού».

 Και κατέληξε: «Δηλαδή, γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;»

Πολιτική
