Μαρινάκης για Τσίπρα: «Χρειάστηκε σχεδόν 24 ώρες για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο»

«Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψή του στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα»
Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς», συνεχίζει ο Παύλος Μαρινάκης, που σημειώνει:

«Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να “παρέλειψε” να αναφερθεί στις σχέσεις του με τη Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου».

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει πως «σχετικά με όσα καταλογίζουν στον πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».

