Ο Αλέξης Τσίπρας καταδικάζει τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Κατακραυγή και από τον Αλέξη Τσίπρα για την αμερικανική επιχείρηση στα εδάφη της Βενεζουέλας αλλά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Σχολίασε δε πως ο στόχος των ΗΠΑ δεν είναι η δημοκρατία στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η Ευρώπη μοιάζει ανήμπορη να παίξει ουσιαστικό διεθνή ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως διατρέχει κίνδυνο όσο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να διατηρεί τον ρόλο του «πρόθυμου σύμμαχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα κατέκρινε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, στις οποίες ανέφερε: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα. Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα.

Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα

«Το 2026 ξεκινάει με μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού.

Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της. Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία – σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών. Μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις η Ευρώπη μοιάζει πλέον ανήμπορη να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο. Και δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όσο δε διεκδικεί την στρατηγική της αυτονομία υπερασπιζόμενη με ρεαλισμό και διπλωματία το διεθνές δίκαιο έναντι του κυνισμού της ισχύος.

Η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους “προστάτες”. Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: “Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…”».