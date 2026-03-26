Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο»

Διπλή γραμμή άμυνας, τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο και στο μέτωπο των υποκλοπών, ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (26.03.2026) στο MEGA, επιχειρώντας να αποδομήσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τον κατώτατο μισθό και να απορρίψει εκ νέου τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της κυβέρνησης στην υπόθεση του Predator.

Στο θέμα των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε σκληρή γλώσσα, απορρίπτοντας την προσπάθεια, όπως είπε, της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υιοθετήσει ως δεδομένους τους ισχυρισμούς του καταδικασμένου επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και διατηρεί τη θέση του κατηγορουμένου στην κατ’ έφεση δίκη, άρα, όπως ανέφερε, οι ισχυρισμοί του θα αξιολογηθούν εκεί όπου πρέπει, δηλαδή από τη Δικαιοσύνη.

«Ο συγκεκριμένος κύριος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου στην κατ’ έφεση δίκη στο β’ βαθμό. Έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον δικαστηρίων. Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε εδώ, ούτε στη βουλή ή σε τηλεοπτικό παράθυρο. Η δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους 4 ιδιώτες, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Βλέπω προσπάθειες της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν τις θέσεις ενός κατηγορούμενου ως θέσφατο και να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναγνώρισε ότι υπήρξε «ξεκάθαρη αστοχία» στο θεσμικό πλαίσιο πριν από τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε αλλαγές. «Οι δίκες δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι που να ερευνά η δικαιοσύνη και να μην είναι σοβαρό. Η υπόθεση αυτή τοποθετείται τέσσερα χρόνια πριν. Ότι υπήρξε ξεκάθαρη αστοχία και αναγνωρίστηκε από τον πρωθυπουργό και προβήκαμε σε αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Η ίδια η Ευρώπη , η Κομισιόν το αναγνωρίζει. Το να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση σε μια συνολική καταδίκη της χώρας σε ζητήματα ασφαλείας, μην παίζουμε στα ζάρια θέματα εθνικής ασφαλείας» είπε.

Στην ίδια λογική, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι, αδυνατώντας να αντιπαρατεθούν προγραμματικά με την κυβέρνηση, επιλέγουν να μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση με δικαστικές υποθέσεις. «Τότε το γυρίζει στα δικαστικά», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υποτιμά τη σοβαρότητα τέτοιων υποθέσεων. «Η αντιπολίτευση δεν έχει ένα πρόγραμμα στο χαρτί, τότε το γυρίζει στα δικαστικά, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα», πρόσθεσε.

«Σε 6,5 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 270 ευρώ τον μήνα»

Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η εικόνα πρέπει να αποτιμηθεί σε βάθος χρόνου και όχι αποσπασματικά, επιμένοντας ότι μέσα σε 6,5 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 270 ευρώ τον μήνα. «Δεν λέω ότι θα γίνει πλούσιος κανείς, ούτε ότι δεν χρειάζονται πολλά παραπάνω», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναδεικνύοντας ότι, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, η κυβέρνηση έχει καταγράψει μετρήσιμη πρόοδο. Στην ίδια γραμμή, έκανε λόγο για 570.000 νέες θέσεις εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες, και υποστήριξε ότι η χώρα έχει βελτιώσει βασικούς οικονομικούς δείκτες, ακόμη και αν η πίεση από την ακρίβεια παραμένει ισχυρή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η καθημερινότητα πολλών πολιτών και ιδίως όσων ζουν με ενοίκιο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά αντέτεινε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να μηδενίζει κάθε βελτίωση. «Δεν είναι δυνατόν να μηδενίζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με οικονομίες όπως του Λουξεμβούργου ή της Ελβετίας, αλλά με τη θέση από την οποία ξεκίνησε το 2019.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι, παρά τη σοβαρότητα της κρίσης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει κίνδυνο έλλειψης καυσίμων στην Ελλάδα. Ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι η διεθνής αστάθεια δοκιμάζει εκ νέου τις αντοχές των οικονομιών, ιδίως υπό τη σκιά μιας πιθανής περαιτέρω κλιμάκωσης, επέμεινε όμως ότι η χώρα είναι σήμερα πιο θωρακισμένη, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η θέση της Αθήνας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αποκλιμάκωση και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αστοχία στη δίκη για τα Τέμπη

Στο τέλος της συνέντευξης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη δίκη για τα Τέμπη, παραδεχόμενος ότι στην έναρξη της διαδικασίας υπήρξε «αστοχία» στην οργάνωση της αίθουσας, κυρίως ως προς την πρόβλεψη για την παρουσία συγγενών, συνηγόρων και κατηγορουμένων. Διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε να μην επαναληφθούν οι ίδιες εικόνες. «Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Δεν υπήρξε πρόβλεψη να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς. Να γίνει καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις. Οι δίκες αυτές θέλουν νηφαλιότητα, ψυχραιμία για να δοθούν απαντήσεις», υπογράμμισε.