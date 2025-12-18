Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού

«Πως σκέφτονται εκείνοι που συνέπραξαν μαζί της; Υπέγραψαν μαζί της πρόταση δυσπιστίας. Όταν θα γίνουν και εκείνοι θύματα θα είναι αργά»
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ολομέλεια της Βουλής / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε στην σύζυγο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου χθες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και αποκαλώντας τη ΝΔ κόμμα βιαστών και παιδοβιαστών.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, «είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού». 

Και πρόσθεσε: «Προσβάλλει συζύγους πολιτικών μόνο γιατί είναι σύζυγοι. Μιλάει για βιαστές και παιδοβιαστές για ένα κόμμα. Και το λέει η συνήγορος βιαστών με την συμπεριφορά που είχε στα θύματα όμως και μιλάει για δικαιώματα γυναικών εκείνη που έβγαλε γυναίκες από τις λίστες του κόμματός της γυναίκες για να βάλει συγγενείς και φίλους. Βιντεοσκοπεί. Φέρεται αντιδημοκρατικά. Δεν σέβεται τους χρόνους. Θέλετε να ρωτήσετε τους υπαλλήλους της Βουλής για την συμπεριφορά της; Το κάνει για να επιβιώσει πολιτικά. Κάνει καριέρα πάνω στις πλάτες νεκρών και δεν έχει ηθικούς φραγμούς».

Και κατέληξε απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ: «Πως σκέφτονται εκείνοι που συνέπραξαν μαζί της; Υπέγραψαν μαζί της πρόταση δυσπιστίας. Όταν θα γίνουν και εκείνοι θύματα θα είναι αργά. Πρέπει όλα τα κόμματα να αντιδράσουν πριν να είναι αργά».

Δείτε την ενημέρωση

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
114
107
83
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων, κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα
«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών,  πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις», είπε ο Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών στις Βρυξέλλες
Πιερρακάκης: Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται, δεν κλείνουν – Φάμελλος: Καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ
Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με βάση το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop» με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα
Ελληνικά Ταχυδρομεία 5
Από την «Τράτα» στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ και στις «φωτιές» της Άννας Διαμαντοπούλου
Ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, ανέλαβε να απαντήσει και πάλι η Άννα Διαμαντοπούλου - Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα αλλάξει ριζικά το επόμενο χρονικό διάστημα
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo