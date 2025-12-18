Μαρινάκης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού

Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε στην σύζυγο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου χθες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και αποκαλώντας τη ΝΔ κόμμα βιαστών και παιδοβιαστών.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, «είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού».

Και πρόσθεσε: «Προσβάλλει συζύγους πολιτικών μόνο γιατί είναι σύζυγοι. Μιλάει για βιαστές και παιδοβιαστές για ένα κόμμα. Και το λέει η συνήγορος βιαστών με την συμπεριφορά που είχε στα θύματα όμως και μιλάει για δικαιώματα γυναικών εκείνη που έβγαλε γυναίκες από τις λίστες του κόμματός της γυναίκες για να βάλει συγγενείς και φίλους. Βιντεοσκοπεί. Φέρεται αντιδημοκρατικά. Δεν σέβεται τους χρόνους. Θέλετε να ρωτήσετε τους υπαλλήλους της Βουλής για την συμπεριφορά της; Το κάνει για να επιβιώσει πολιτικά. Κάνει καριέρα πάνω στις πλάτες νεκρών και δεν έχει ηθικούς φραγμούς».

Και κατέληξε απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ: «Πως σκέφτονται εκείνοι που συνέπραξαν μαζί της; Υπέγραψαν μαζί της πρόταση δυσπιστίας. Όταν θα γίνουν και εκείνοι θύματα θα είναι αργά. Πρέπει όλα τα κόμματα να αντιδράσουν πριν να είναι αργά».

