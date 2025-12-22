Πολιτική

Μαρινάκης: Κάποιοι αγρότες αντιδρούν γιατί βλέπουν ότι το πάρτι τελείωσε

Ειδικά για τον Ανεστίδη είπε: «Εφόσον λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εμείς δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Αυτό θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες»
Παύλος Μαρινάκης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Ερωτήσεις για το αν η κυβέρνηση έδρασε εκδικητικά απέναντι σε αγροτοσυνδικαλιστές όπως στην περίπτωση Ανεστίδη, δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Τις όποιες διώξεις ή τους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση αλλά οι αρχές. Το μόνο που υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή ως προς το θέμα των ελέγχων να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα», ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε. Κορωνίδα ήταν η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι βαθύτατα προβληματική και επιζήμια για αυτή την επιχείρηση».

Ειδικά για τον Ανεστίδη είπε: «Εφόσον λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εμείς δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Αυτό θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες».

Επανέλαβε ωστόσο ότι: «Μέσα σε αυτούς που δικαίως ζητάνε έχουν μπει και κάποιοι που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά που έπαιρναν».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με μια αντιπροσωπεία που να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών. Βγάλαμε και πλαίσιο και είπαμε ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων είτε ικανοποιήθηκε είτε είναι προς ικανοποίηση. Είναι βαθύτατα προβληματικό αυτό που συμβαίνει».

«Οι κύριοι που σήκωσαν τα διόδια ταυτοποιούνται και αστικά θα πληρώσουν τη νύφη. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν πράξη ακτιβισμού το σήκωμα των διοδίων. Εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας. Οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ προχωρούν σε ταυτοποίηση των προσώπων αυτών.

Δημιουργούνται επίσης ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους. Αυτά τα βλέπει η τροχαία. Δεν είναι κανείς απέναντι σε κανέναν αλλά υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται» κατέληξε.

