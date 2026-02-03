Πολιτική

Μαρινάκης: «Μέσα στην επόμενη εβδομάδα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν»

«Θεωρώ ότι αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών», ήταν τα λόγια του, ενώ σχολίασε και την κοινή εμφάνιση Σαμαρά - Καραμανλή
Ο Παύλος Μαρινάκης
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας στο Action24 ο Παύλος Μαρινάκης η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα εστιάσει σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρώ ότι αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών», ήταν τα λόγια του.

«Διαφωνώ κάθετα και η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι αυτή η θέση που υποστηρίζουν κάποιοι, δεν βοηθά τη χώρα. Ακόμη κι αυτοί που δεν υποστηρίζουν πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δέχονται –εκτός από τους πολύ ακραίους– ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής θωράκισης, τοποθέτησης της χώρας μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο που αλλάζει. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει όσα δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Όχι με ψευτοπατριωτισμούς και λογική απομόνωσης, αλλά με μία στρατηγική διαλόγου, μέσα στον οποίο δεν υποχωρούμε –δεν συζητάμε καν ζητήματα “κόκκινων γραμμών”– αλλά διεκδικούμε», επεσήμανε.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στην ανάγκη ύπαρξης σταθερού κυβερνητικού σχήματος υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να θεωρεί την αυτοδυναμία ως την ασφαλέστερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όπως τόνισε, μόνο ένα ισχυρό μονοκομματικό σχήμα μπορεί να εγγυηθεί συνέχεια και αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που οι κάλπες δεν δώσουν καθαρή πλειοψηφία. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για σχηματισμό κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως η χώρα δεν αντέχει παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για πρόωρο και αδικαιολόγητο αποκλεισμό κάθε σεναρίου συνεργασίας.

Ρωτήθηκε και για την νέα κοινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή στην Καλαμάτα και το σχόλιο του δεύτερου ότι πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους και να μην τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «υπάρχουν κάποιες “κόκκινες γραμμές” που αν ξεπεραστούν, ο εκάστοτε πρόεδρος δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαγραφή. Δεν ήταν ευχάριστη εξέλιξη για κανέναν μας, αλλά όταν θέτεις κάποια θέματα για την εξωτερική πολιτική με κάποιους χαρακτηρισμούς που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα, δυστυχώς δεν αφήνεις άλλη επιλογή».

Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις προσφέρουν πρόσφορο έδαφος στην αντιπολίτευση για κριτική. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια πολιτικής εμπλοκής της Μαρίας Καρυστιανού, απέφυγε να λάβει θέση, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρξουν επίσημες και θεσμικά διατυπωμένες πολιτικές θέσεις.

Κλείνοντας, έβαλε τέλος στη συζήτηση περί ανασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανήκουν αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
255
132
121
108
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η δύσκολη «εξίσωση» της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τα κρίσιμα άρθρα και το πολιτικό μπρα ντε φερ
Είναι κυρίαρχη η άποψη ότι θα «στριμώξει» πολιτικά τα κόμματα του κέντρου και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ζητήσει την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης
Κυριάκος Μητσοτάκης 11
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δω τον Ερντογάν πριν τις 15 Φεβρουαρίου - «Εφικτός στόχος» να πάρει η ΝΔ το απαιτούμενο ποσοστό για αυτοδυναμία στις εκλογές
«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος» είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ο οποίος τόνισε ότι ο εκλογικός νόμος δε θα αλλάξει - «Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν, παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο»
Κυριάκος Μητσοτάκης
121
«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος» λέει ο Πρωθυπουργός - Τα μηνύματα που στέλνει στην Τουρκία
Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης 7
Newsit logo
Newsit logo