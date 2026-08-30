Πολιτική

Επίθεση Γεωργιάδη κατά Σαμαρά: «Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν σε αίσχη και παραλογισμούς»

«Η αναφορά Τσιούτσια ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της ΝΔ, προσβάλει τον Σαμαρά, ο οποίος ενέταξε στο κόμμα και εμένα, τον Βορίδη και τον Πλεύρη» λέει ο υπουργός Υγείας
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμάρα, έδωσε σήμερα (30.08.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Τσιούτσιας είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη «είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με λίγο ΛΑΟΣ», προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα, υποστήριξε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά καθώς ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη ΝΔ τόσο τον ίδιο, όσο και στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης, προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τα εξής: “Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες”….

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του “σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…” κλπ, για να “αποδείξει” ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….», έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

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