Μέγαρο Μαξίμου: Αλλαγή στρατηγικής με στόχο τις δημοσκοπήσεις – Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ως το τέλος της τετραετίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της επικοινωνιακής στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου.

Μετά από περίπου δύο μήνες, όπου το θέμα των αγροτών ήταν κυρίαρχο στην επικαιρότητα, το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει στις προγραμματικές δεσμεύσεις που ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.

Με στόχο την αντιστροφή του κλίματος

Το 2026 είναι καθοριστική χρονιά για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της 2ης θητείας και η θετική ατζέντα το «διαβατήριο» για να μπει το κυβερνών κόμμα ξανά σε «τροχιά» υψηλών δημοσκοπικών «πτήσεων».

Με τη ΝΔ αυτή τη στιγμή να κινείται στην πρόθεση ψήφου κοντά στο 24% (δημοσκόπηση Pulse για τον ΣΚΑΙ) και μπροστά στο αχαρτογράφητο τοπίο στο πολιτικό σκηνικό, λόγω των ανακατατάξεων που αναμένεται να προκαλέσουν τα τρία υπό ίδρυση κόμματα, αυτά της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει «θέση μάχης».

«Και στις εθνικές εκλογές του 2019 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν χαμηλά τη Ν.Δ., αλλά πέτυχε μεγάλη εκλογική νίκη με 39,85%» δηλώνει κορυφαία κυβερνητική πηγή, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι το κλίμα θα αλλάξει και ότι οι πολίτες στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα ψηφίσουν με πρόταγμα την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι από το τέλος του μήνα Ιανουαρίου, οπότε θα δουν τις πρώτες αυξήσεις και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, λόγω της μείωσης της φορολογίας, με την προώθηση της «θετικής ατζέντας» και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, θα καταγράφεται σταθερά δημοσκοπική άνοδος του κυβερνώντος κόμματος.

Βασικές μεταρρυθμίσεις στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Μία περίπου εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγραμματισμού του μεταρρυθμιστικού έργου για το 2026 από τους κ.κ. Χατζηδάκη και Σκέρτσο, σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, με ευρεία ατζέντα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή, τα νομοσχέδια για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης κοινοτικών Οδηγιών, αλλά και το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη

«Η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας. Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις» σημείωσε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του, κάνοντας ειδική αναφορά στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το 2026, που περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής.

Οι μεταρρυθμίσεις για το 2026

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η στήριξη του εισοδήματος, η ενίσχυση της εργασίας, οι επενδύσεις, η αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου σχολείου, η ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, έργα υποδομών, οι μεταφορές, μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και στη Δικαιοσύνη κ.α..

Πηγές της κυβέρνησης, εκφράζουν την ανησυχία ότι δόθηκε, «εσφαλμένα», όπως σημειώνουν, η αντίληψη πως η κυβέρνηση «έτρεξε» κατά την πρώτη τετραετία «και «δεν «τρέχει» στη δεύτερη». «Και αυτό πρέπει να αλλάξει» προσθέτουν με έμφαση.