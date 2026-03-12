Μέση Ανατολή: Η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού για λόγους ασφαλείας

Τη μετεγκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε την Πέμπτη (12.03.2026) η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, δίνοντας το πιο απτό έως τώρα αποτύπωμα της επιδείνωσης των συνθηκών στην περιοχή. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η Αθήνα εξέπεμψε εκ νέου σήμα έντονης ανησυχίας για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και τη διάχυση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, η ελληνική διπλωματία επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων διαύλων διαλόγου και επιστροφής στη διαπραγμάτευση, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει η μόνη ασφαλής διέξοδος σε μια συγκυρία που απειλεί να αποσταθεροποιήσει ευρύτερα την περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, η Αθήνα επανέλαβε την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας ότι η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών του προγραμμάτων συνιστά προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχαν επαφές με εταίρους της Ελλάδας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της χώρας προς τα κράτη του Κόλπου και επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον Λίβανο. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης για την επιδεινούμενη κατάσταση, ενώ, μετά τη συνεδρίαση, συνυπέγραψε κοινή δήλωση υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της εφαρμογής της απόφασης 1701. Κατά την ίδια ενημέρωση, έγινε γνωστό ότι η Αθήνα εξετάζει και τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.

Η κ. Ζωχιού έκανε ειδική αναφορά και στο δίκτυο των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην περιοχή, εξαίροντας ονομαστικά το έργο των επικεφαλής τους σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης και διαρκών επιχειρησιακών αναγκών. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ Μαρία Σολωμού, στον πρέσβη και γενικό πρόξενο στα Ιεροσόλυμα Δημήτριο Αγγελοσόπουλο, στον πρέσβη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν Ιωάννη Πλώτα, στην πρέσβη στον Λίβανο Δέσποινα Κουκουλοπούλου, στην πρέσβη στην Ιορδανία Ειρήνη Ρήγα, στον πρέσβη στο Κατάρ Χρήστο Καποδίστρια, στην πρέσβη σε Σαουδική Αραβία και Ομάν Αικατερίνη Βαρβαρήγου, καθώς και στον Γεώργιο Δημητρίου στο Ιράκ και στον γενικό πρόξενο στο Ερμπίλ Νικόλαο Στεργιούλα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου, όπως είπε, έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο βάρος λόγω του αυξημένου όγκου αιτημάτων, με την εκεί αρχή, υπό τον πρέσβη Στυλιανό Γαβριήλ, να έχει ήδη ενισχυθεί με επτά επιπλέον διπλωματικούς υπαλλήλους. Κλείνοντας, αναφέρθηκε ειδικά και στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Ιράν, σημειώνοντας ότι επικεφαλής της αρχής είναι ο Κωνσταντίνος Τσενκελίδης και υπογραμμίζοντας ότι, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και κατόπιν εκτίμησης των συνθηκών ασφαλείας, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση της πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.