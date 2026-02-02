Μεταναστευτικό: Τροπολογία Πλεύρη για δύο προσωρινά κέντρα κράτησης στην Κρήτη

Τροπολογία που θα ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, αναμένεται να καταθέσει ο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Η τροπολογία που θα δίνει το «πράσινο φως» για τα νέα κέντρα κράτησης μεταναστών και θα κατατεθεί από τον Θάνο Πλεύρη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη (04.02.2026).

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επεσήμανε πως εφόσον οι μεταναστευτικές ροές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, θα δημιουργηθεί μόνιμη δομή στο νησί, που για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται περίπου δύο χρόνια.

Στόχος η αύξηση της πίεσης «στις εθνότητες που δε δικαιούνται άσυλο»

Σε σχέση με την διαχείριση των ροών, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι οι μετανάστες από Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και Πακιστάν που «κατά βάση δεν δικαιούνται άσυλο», μπαίνουν αμέσως σε καθεστώς κράτησης, ώστε να απορριφθεί με γρήγορες διαδικασίες το αίτημα ασύλου και να εκκινήσει η διαδικασία επιστροφής.

«Η στόχευση μας είναι να υπάρξει τρομακτικά μεγάλη πίεση στις εθνότητες που δε δικαιούνται άσυλο», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνοντας πώς πιο στοχευμένος είναι ο χειρισμός των ροών από το Σουδάν. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, υπάρχουν 3 εκατ. εκτοπισμένοι Σουδανοί και 500 – 600.000 βρίσκονται στη Λιβύη.