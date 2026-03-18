Μετσόλα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Τετάρτης (18/3/26).

Στην εκδήλωση έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη – ως παράδειγμα των προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, να απευθύνεται από σκηνής, στο Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Με τον Κυριάκο τώρα, η Ελλάδα αποτελεί success story» είπε.

«Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη» τονισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.