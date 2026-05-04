Σε προεκλογική τροχιά το ΠΑΣΟΚ: Επίθεση στη ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, «Σπίτι μου ΙΙ» και τραπεζικά

«Εκλογές το συντομότερο» θα ζητά στο εξής, με κάθε ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ, που νιώθει ότι στη δεδομένη συγκυρία, η κυβέρνηση πιέζεται από πολλές πλευρές και ίσως ένα στραβοπάτημά της να είναι αρκετό για να χάσει την «παντοδυναμία» που αποτυπώνεται ακόμα στις δημοσκοπήσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι για αυτό ετοιμάζεται και το ίδιο πυρετωδώς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει σε εκλογική ετοιμότητα το κόμμα του, ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, οπότε και υποστήριξε ότι «σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα» και πως «όποτε και να προκηρυχθούν εκλογές, η ΝΔ θα έχει ισχυρό αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξάλλου, φέρεται να πιστεύει πως από εδώ και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζυγίζει συνεχώς τα δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή του κάθε φορά, και μαζί τις δημοσκοπήσεις, και όποτε νιώσει ότι «τον βολεύει», θα κάνει εκλογές. Δεν είναι λίγα τα στελέχη του κόμματος, μάλιστα, που «βλέπουν» τις κάλπες να στήνονται ακόμα και το ερχόμενο φθινόπωρο, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις κυβερνητικών κύκλων, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027.

Χθες, αφορμή στάθηκε ο… πανηγυρισμός του πρωθυπουργού για τις αποδόσεις του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» , που επελέγη όμως να λήξει πρόωρα τον Ιούνιο, παρότι δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις. Το ίδιο και όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. «Είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια ώρα, στην Χαριλάου Τρικούπη αναρωτιούνται γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή, αίτημα για την οποία θα καταθέσουν οι ίδιοι τις επόμενες μέρες, αν όχι ώρες, για τις παράνομες παρακολουθήσεις, πλην όμως ήδη τα ρεπορτάζ μεταδίδουν ότι θα μπλοκαριστεί με… συνοπτικές διαδικασίες. Και όλα αυτά, ενώ διακινούνται και σκέψεις ότι θα αλλάξει ο Ποινικός Κώδικας, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά. Κάτι, που εφόσον γίνει με κυβερνητική πρωτοβουλία, έχει ήδη χαρακτηριστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ως «ικανό γεγονός» για να προκαλέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να ρωτούν αν θα απορρίψει η κυβέρνηση την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής που κατέθεσε η «πράσινη ΚΟ» για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Τι απέγινε η άποψή σας περί φυσικού δικαστή;», διερωτούνται με νόημα και μεγάλη δόση ειρωνείας…