Μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία μετά την τριμερή με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη: Όσοι θέλουν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους, αυτό δεν θα συμβεί

Κυριάκος Μητσοτάκης, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Νίκος Χριστοδουλίδης έκαναν κοινές δηλώσεις το απόγευμα της Δευτέρας (22/12/25), μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε το δικό του μήνυμα στην Τουρκία, λέγοντας πως «όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Και είμαστε τρεις δημοκρατίες που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια». Για μια σύνοδο που συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σύνοδος υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας μας και συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που εξέφρασε την αλληλεγγύη του τόσο στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, όσο και σε όσους πέφτουν θύματα αντισημιτισμού. «Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, το γεωπολιτικό πεδίο ήταν διαφορετικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το LNG. Μπορούμε επίσης να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Η θαλάσσια ασφάλεια συζητήθηκε επίσης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν πάρει το λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Οι χώρες συνεργάζονται και στον τομέα της άμυνας καθώς ο εχθρός είναι υπαρκτός», δήλωσε ο Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το Ιράν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε: «Δεν αναζητούμε αντιπαράθεση με κανέναν. Και οι δύο ετέροιι μου εδώ δεν αναζητούν αντιπαράθεση αλλά σταθερότητα και ειρήνη. Θα υπερασπιστούμε τις χώρες μας, με τους διεθνείς κανόνες. Είναι μια τριμερής συμμαχία που προάγει τη σταθερότητα. Για το Ιράν, για τον πόλεμο έχει επιτευχθεί πρόοδος. Οι δικές μας προσδοκίες δεν έχουν αλλάξει. Αναμένουμε το τέλος του πολέμου εναντίον μας.

Θα εστιάσουμε στη Γάζα τώρα. Η Χαμάς, η κυριαρχία του Λιβάνου, οι Χούθι… ».

«Πρότεινα να αντιμετωπίσουμε το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, με τον ίδιο τρόπο που έγιναν οι έρευνες για την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Θα στραφώ σε όλα τα κόμματα, να νομοθετήσουμε ειδικό νόμο για τη σύσταση επιτροπής που θα ερευνήσει τι συνέβη. Αυτό θα προτείνω. Μία διακομματική επιτροπή».

Δείτε τις δηλώσεις τους:

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις συνεργασίες που αφορούν το ζήτημα της ενέργειας. «Επίσης, υπογραμμίσαμε τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ», για στρατηγική συνεργασία και διασύνδεση. Παράλληλα, συζητήθηκε η άμυνα και η ασφάλεια, πάλι με το σχήμα 3+1. «Η παρουσία μας δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική, η συνεργασία των τριών χωρών είναι στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τις τρεις χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ανατολική Ευρώπη».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον ομόλογό του, του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαναβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τους, την Ελλάδα και το Ισραήλ.