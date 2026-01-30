Πολιτική

Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργίαδη: ««Πλέον θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, την Καρυστιανού» λέει ο υπουργός Υγείας

Αφορμή στάθηκε η ομιλία του υπουργού Υγείας στη Βουλή στις... 29 Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχε χαρακτηρίσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσια γυναίκα»
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI)

Μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτηση στο Χ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσήλθε στο Α.Τ. Εξαρχείων στις 23:50 της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, καταθέτοντας υπόμνημα 39 σελίδων που αφορά τα όσα είχαν ειπωθεί στη Βουλή… στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφορά αδικήματα εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης και συνδέεται με την έντονη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση της 29ης Οκτωβρίου 2025, όταν ο υπουργός Υγείας είχε χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρισμό «απαίσια γυναίκα» σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στο βίντεο που ανάρτησε, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζει ότι η κατάθεση της μήνυσης «δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα» τον «τιμά», ενώ συνδέει την κίνηση της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την –κατά τον ίδιο– πίεση που προκαλούν οι διεργασίες γύρω από το υπό διαμόρφωση «κόμμα Καρυστιανού». Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ σημειώνει δε ότι δεν προτίθεται να απαντά στην κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού», και την προτρέπει να προσέλθει ως υποψήφια βουλευτής.

 

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»

@ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια»….η απάντηση μου στην κα Πρόεδρο στο βίντεο που ακολουθεί….»

