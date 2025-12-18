Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες: Η καρδιά της Ελλάδας σήμερα χτυπά στη Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων»

Στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας για την Σύνοδο Κορυφής και στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους έκανε αναφορά τόσο σε όσα θα συζητηθούν όσο και στην τελετή του θα γίνει στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην φρεγάτα «Κίμων».

«Θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία αλλά και ότι στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει μια πρώτη συζήτηση σε μια διαπραγμάτευση που θα είναι μακρά και η χώρα μας θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν πόροι για όλους τους πολίτες και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο γιατί θα εγκρίνει την χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στην ρωσική εισβολή. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής. Θα συζητήσουμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια πρώτη συζήτηση που θα είναι μακρά η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες και τους αγρότες. Σήμερα βρίσκομαι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη φρεγάτα. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ενοπλες Δυνάμεις που περνάνε σε μια νέα εποχή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε μια λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι υπέρ του Ταμείου Αποκατάστασης. Έχουμε ήδη στείλει δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να βρούμε μια λύση νομικά ορθή».