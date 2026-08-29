Μητσοτάκης: «Εκλογές την άνοιξη του 2027 – Το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες»

Ξεκάθαρος ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι κοροϊδεύει τους πολίτες, ενώ άφησε αιχμές για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

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Σε συνέντευξή του στο e-ptolemeos.gr, προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τον οικονομικό προγραμματισμό για το επόμενο έτος και το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Μίλησε επίσης και για τις βασικές επενδύσεις που σχεδιάζονται για τη μεταλιγνιτική εποχή.

Ερώτηση: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο ξεδιπλώνεται, τα έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, κάποια ιδιωτικά έργα τα οποία κι εσείς επισκέπτεστε έχουν αρχίσει να ολοκληρώνονται και να μπαίνουν στην παραγωγή.

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Όμως, οι πολίτες λένε ότι καθυστερήσατε, ότι στην επταετία που έχετε το τιμόνι της χώρας θα μπορούσαν τα πράγματα να κινούνται με ίσως γρηγορότερες ταχύτητες, ίσως κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η μετάβαση της απολιγνιτοποίησης. Εσείς τι λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, οι πολίτες έχουν δίκιο να προβληματίζονται και για τους ρυθμούς της μετάβασης αλλά και για τη μετάβαση αυτή καθαυτή. Kαι χαίρομαι που θα μου δοθεί σήμερα η ευκαιρία να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για το σχέδιό μας, αλλά ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να αποδομήσω ορισμένους μύθους οι οποίοι εξακολουθούν να συντηρούνται γύρω από το ζήτημα της μετάβασης από τον λιγνίτη σε πιο καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας.

Καταρχάς, κ. Πουγαρίδη, πρέπει να πούμε ότι η απολιγνιτοποίηση στη χώρα δεν ξεκίνησε το 2019. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από το 2010. Αυτό το οποίο έγινε το 2019 είναι ότι πάρθηκε μία συντεταγμένη απόφαση, η απολιγνιτοποίηση αυτή να γίνει με σχέδιο και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου η Δυτική Μακεδονία να περάσει σε μια νέα εποχή.

Η πραγματικότητα είναι απλή: ο λιγνίτης πια, με το κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, πολύ απλά δεν είναι ανταγωνιστικός και όποιος λέει το αντίθετο, πολύ απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, η απολιγνιτοποίηση θα ήταν μια αναπόφευκτη διαδικασία.

Αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε είναι, μέσα από ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, να έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 1 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τις υποδομές αλλά και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες ώστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας να είναι καλύτερο από το παρελθόν.

Ακριβώς εκεί εστιάζεται και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τελικά περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν λόγω της σταδιακής απομάκρυνσης του λιγνίτη.

Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από αυτό το πρόγραμμα. Η πιο εμβληματική, ίσως, είναι η επένδυση της Wonderplant. Η Wonderplant είναι ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, κολοσσιαίων διαστάσεων. Μία επένδυση η οποία ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, 60 εκατομμύρια εκ των οποίων προέρχονται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Θα δημιουργήσει παραπάνω από 400 θέσεις εργασίας, έχει ήδη θεμελιωθεί, οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι ενδιαφέρον ότι η επένδυση αυτή χρησιμοποιεί παλιά εδάφη τα οποία έχουν αποκατασταθεί πια, εδάφη τα οποία είχαν ταυτιστεί με τον λιγνίτη.

Άρα, σε μία περιοχή όπου ουσιαστικά ο λιγνίτης έχει σταματήσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να δούμε μία επένδυση άκρως ανταγωνιστική, άκρως καινοτόμα, η οποία θα προσφέρει εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε συμπολίτες μας στη Δυτική Μακεδονία, με καλούς μισθούς, και είναι μία μόνο από τις πολλές επενδύσεις που δρομολογούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ερώτηση: Λέτε ότι η απολιγνιτοποίηση δεν ξεκίνησε το 2019 και αυτό επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα που δείχνει την πτώση του λιγνίτη στο ενεργειακό εθνικό μείγμα.

Πολλοί εδώ Νεοδημοκράτες λένε ότι όλη την πολιτική ζημία από την πτώση της συμμετοχής του λιγνίτη, και των προγενέστερων από εσάς κυβερνήσεων, το επιφορτώθηκε η δική σας κυβέρνηση, η δική σας παράταξη. Τι λέτε;

ΚΜ: Κοιτάξτε, όπως σας είπα η απολιγνιτοποίηση…

Ερώτηση: Ήταν μια παραδοχή που έπρεπε να γίνει νωρίτερα;

ΚΜ.: Ήταν αναπόφευκτη. Απλά οι προηγούμενοι δεν ασχολήθηκαν να προετοιμάσουν τη Δυτική Μακεδονία για την επόμενη μέρα.

Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα της χώρας στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ως καύσιμο βάσης έχει το φυσικό αέριο, πολύ απλά γιατί το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο από τον λιγνίτη.

Εμείς δρομολογήσαμε αυτή τη μετάβαση, εξού και η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται, όχι μόνο από τη ΔΕΗ αλλά και από άλλες ιδιωτικές επενδύσεις.

Αλλά θέλω να πω μια κουβέντα για τη ΔΕΗ, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία, διότι για πολλές δεκαετίες η ΔΕΗ ήταν ταυτισμένη με τον λιγνίτη και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι επειδή έκλεισαν οι πιο πολλές λιγνιτικές μονάδες -λειτουργεί ακόμα η «Πτολεμαΐδα 5», όπως ξέρετε, και θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα-, ότι επειδή έκλεισαν αυτές οι μονάδες η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ την Καρδιά. Η Καρδιά είναι ένα ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη. Στην Καρδιά, όμως, κατασκευάζεται η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ.

Είναι μία μονάδα την οποία η ΔΕΗ με κρατική υποστήριξη κατασκευάζει, ακριβώς γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την τηλεθέρμανση στην ευρύτερη περιοχή, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο, στην Κοζάνη. Η τηλεθέρμανση είναι εξασφαλισμένη και το κόστος της τηλεθέρμανσης μέχρι που να καλυφθεί η μονάδα και αυτό το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση.

Αλλά ταυτόχρονα σε αυτή την «καρδιά» της νέας ΔΕΗ θα κατασκευαστεί ένα πολύ μεγάλο σύστημα αντλησιοταμίευσης. Φανταστείτε δύο ταμιευτήρες, δύο μεγάλες λίμνες για να το πω πολύ απλά, όπου θα μετακινείται το νερό ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολύ μεγάλη μπαταρία, θα κατασκευαστούν νέοι πυκνωτές για τη σταθερότητα του συστήματος.

Και λίγο πιο κάτω, στον Άγιο Δημήτριο, θα κατασκευαστεί ένα τεράστιο data center, όπου θα μετατρέψει ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία στην «καρδιά» των υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν παραπάνω από 2.000 θέσεις εργασίας.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από το να σκάβει κάποιος σε ένα ορυχείο και σίγουρα η ποιότητα εργασίας δεν θα συγκρίνεται με αυτό το οποίο βίωναν οι άνθρωποι που δούλευαν τον λιγνίτη τόσα χρόνια.

Άρα, η ΔΕΗ παραμένει παρούσα στη Δυτική Μακεδονία, με ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Παραμένει αφοσιωμένη στη Δυτική Μακεδονία, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής.

Ερώτηση: Σας ακούω να μιλάτε με θέρμη για όλα αυτά που γίνονται εδώ. Θυμάμαι κιόλας ότι το 2021, από μία επίσκεψή σας στο κτήριο της Περιφέρειας, είχατε χαρακτηρίσει τον τόπο μας προσωπικό σας στοίχημα, όμως επειδή ακόμα ο κόσμος δεν βλέπει τα έργα ούτε να τελειώνουν ούτε κάποια από αυτά να εκτελούνται, βλέπει όμως ενδιαφέρουσες εντάξεις στο πρόγραμμα ΔΑΜ, όπως το σκοπευτήριο ή την πίστα motocross.

Ο Ε65 θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας

ΚΜ: Και είναι σημαντικές οι υποδομές αυτές γιατί δίνουν μια άλλη διάσταση.

Ο κόσμος έχει δίκιο να αισθάνεται επιφυλακτικότητα. Κι εγώ θα ήθελα, παρότι έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες… Και θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος περίπου έχει πολιτογραφηθεί Κοζανίτης ή Δυτικομακεδόνας όντας συνέχεια εδώ. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέξαμε. Βλέπουμε ήδη, όμως, συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Να αναφερθώ στον Ε65. Ο Ε65 θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί να μην το βλέπουμε ακόμα, αλλά το να μπορείς να πηγαίνεις από τη Φλώρινα στην Αθήνα ή από την Καστοριά στην Αθήνα σε 4, 4,5 ώρες, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό και πολύ σύντομα θα δείτε τα αναπτυξιακά οφέλη από αυτή την πρωτοβουλία.

Δρομολογούνται άλλες πολύ σημαντικές υποδομές. Έχω δεσμευτεί προσωπικά για τον δρόμο Πτολεμαΐδα-Φλώρινα. Το πρώτο τμήμα Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό, ήδη ξεκινάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Δείτε τις επενδύσεις που έχουμε κάνει στις υποδομές υγείας. Επισκέφτηκα το «Μαμάτσειο», θα έχω την ευκαιρία να ξανάρθω σε τρεις, τέσσερις μήνες για να το εγκαινιάσω και επίσημα. Έχει γίνει ένα καταπληκτικό υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ ήδη λειτουργούν.

Το «Μποδοσάκειο» θα αποκτήσει μία ογκολογική κλινική, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο να μην πρέπει να πηγαίνουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή ακόμα πιο μακριά για να έχουν τις θεραπείες τους.

Όλες αυτές είναι σημαντικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΔΑΜ και ήδη υλοποιούνται. Δεν μιλάμε δηλαδή πια για το μέλλον, μιλάμε για το παρόν.

Τι θέλω να πω. Περάσαμε δύσκολα χρόνια και νομίζω περάσαμε χρόνια, θα έλεγα, μιας επιφυλακτικότητας και μιας…

Ερώτηση: Επιτρέψτε μου, δυσπιστίας.

ΚΜ: …δυσπιστίας. Νομίζω ότι η αίσθηση που έχω αυτή τη φορά είναι ότι αυτό αλλάζει, έχει αρχίσει να αλλάζει μάλλον. Και γι’ αυτό και είμαι απολύτως σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια πια θα είναι πολύ καλά για τη Δυτική Μακεδονία.

Εκτός από την Κοζάνη, βρέθηκα στην Φλώρινα, μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλή δυναμική. Πιστεύω πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία ως προορισμό, τουριστικό προορισμό.

Ο κόσμος ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερο το βουνό, οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή αυτό. Δείτε περιοχές όπως το Νυμφαίο, οι Τέσσερις Λίμνες ή αν πάμε λίγο πιο νότια, τα Γρεβενά, το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας ουσιαστικά ιδιωτικοποιήθηκε, ο δρόμος από τα Γρεβενά στη Βασιλίτσα κατασκευάζεται. Βλέπω δημιουργικούς οινοποιούς, έχουμε τα καλύτερα οινοποιεία στη χώρα, που κάνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις οινοτουρισμού.

Όλα αυτά τελικά είναι θέσεις εργασίας για την περιοχή και ένα καινούργιο αναπτυξιακό μοντέλο. Κάποιοι δίνουν «μάχες οπισθοφυλακών». Λυπάμαι πραγματικά που ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ως υποτίθεται σοβαρό κόμμα, εξακολουθεί και κάνει ανακοινώσεις οι οποίες κοιτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, θα το πω όπως το αισθάνομαι, κοροϊδεύοντας ψιλό γαζί τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ως προς την πραγματικότητα του νέου ενεργειακού χάρτη.

Ερώτηση: Αναφέρεστε στη λειτουργία των μονάδων και στην παράταση που ο κ. Κουκουλόπουλος…

ΚΜ: Βεβαίως, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν εσείς είχατε ένα μαγαζί και το μαγαζί αυτό έβγαζε κέρδη μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σημαίνει ότι θα ήταν κερδοφόρο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο; Αυτό συμβαίνει με τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης μπορεί κάποιες μέρες τον χρόνο πράγματι να είναι πιο φτηνός, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο και το ξέρουν όλοι.

Άρα, εδώ πιστεύω ότι οι σοβαρές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας, θα έλεγα ότι μέχρι και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είναι κάτι που το αναγνωρίζουν. Άρα, το ζητούμενο δεν είναι αν θα γίνει απολιγνιτοποίηση, γίνεται ήδη. Είναι πώς θα ολοκληρωθεί και αν υπάρχει ένα σχέδιο για μια δίκαιη μετάβαση. Αυτό υπηρετούμε και σε αυτό θα εξακολουθούμε να είμαστε ταγμένοι.

Ερώτηση: Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το σχέδιο, βλέπουμε να ωριμάζουν οι προσκλήσεις και τα έργα. Όσοι βλέπουμε τα τεχνικά δελτία το αντιλαμβανόμαστε.

ΚΜ: Και όχι μόνο αυτό. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, τη φροντίδα για τη γούνα στην Καστοριά. Όλα αυτά είναι χρήματα και είναι και πόροι. Τι πρέπει να γίνει; Να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα.

Ερώτηση: Επειδή όπως είπαμε στην αρχή του ερωτήματός μου, δεν είναι ορατά ακόμα αυτά, πώς θα πείσετε ενόψει μιας προεκλογικής σεζόν τον πολίτη που σας κοιτά με δυσπιστία ότι όλα αυτά θα έχουν θετικό αντίκτυπο -όσοι δεν μπορούν να τα δουν- στη ζωή τους.

Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι συμπολίτες μου, λόγω της μείωσης της εξόρυξης την τελευταία δεκαετία, έχουν αποχωρήσει από την περιοχή.

ΚΜ: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Πράγματι έχουμε μια συρρίκνωση πληθυσμού. Η πρόκληση, λοιπόν, είναι ειδικά οι ιδιωτικές επενδύσεις να δρομολογηθούν πολύ γρηγορότερα. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία όχι δεν θα γίνουν, γίνονται ήδη. Το θερμοκήπιο στο οποίο αναφέρθηκα θα είναι έτοιμο σε 12 με 18 μήνες. Μιλάμε για 400 θέσεις εργασίας.

Ερώτηση: Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.

ΚΜ: Πήγα, ας πούμε, στην επιχείρηση Tottis. Θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας μέσα στο επόμενο διάστημα. Να πάμε σε κάτι πιο μικρό. Το «Ξινό Νερό», και δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω προώθηση προϊόντος, αλλά γιατί είναι μια δημοτική επιχείρηση, είναι μια δημόσια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 1,5 εκατομμύριο και τώρα έχει τζίρο 10 εκατομμύρια, είχε 8 εργαζόμενους, έχει 70 εργαζόμενους, μπορεί να τους διπλασιάσει και να πενταπλασιάσει τον τζίρο της. Με επενδύσεις οι οποίες στηρίζονται από τον αναπτυξιακό νόμο, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα προϊόν μοναδικό και να το πάμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Όλα αυτά αθροιζόμενα είναι πολλές θέσεις εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα με δύο χρόνια από τώρα, όταν θα κοιτάμε την αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας, θα βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα.

Και θέλω να πω και μια κουβέντα για το Πανεπιστήμιο, το οποίο το έχουμε στηρίξει πολύ. Πράγματι υπήρχε μια καθυστέρηση στο ΣΔΙΤ σχετικά με τις φοιτητικές εστίες, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε σύντομα.

Έχουμε στηρίξει πολύ το Πανεπιστήμιο, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Πρύτανη. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο αρχίζει και αποκτά μια οντότητα και ένα αποτύπωμα στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας.

Έχει παρουσία σε όλες τις κεντρικές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και αποδεικνύει πώς ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει πόλος γνώσης, καινοτομίας αλλά και στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, η περιοχή «διψάει» για επενδύσεις, και για λόγους ψυχολογίας αλλά και για λόγους έτσι όπως αποτυπώνονται οι αριθμοί. Επειδή συμβαίνουν σε υψηλό επίπεδο πράγματα που εμείς εδώ δεν γνωρίζουμε, θα ήθελα να μου πείτε, με τα δεδομένα που έχετε, πώς βλέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά την προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας και αν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση και τι κάνει γι’ αυτό έτσι ώστε να πείσει τους μεγάλους ομίλους να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στον τόπο μας.

ΚΜ: Καταρχάς, η Δυτική Μακεδονία έχει το πιο ευνοϊκό καθεστώς ενισχύσεων από όλες τις περιοχές της χώρας, συν τους πόρους του ΔΑΜ.

Άρα, το πλαίσιο υπάρχει. Η διασυνδεσιμότητα υπάρχει. Είστε κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στα λιμάνια, πάνω στην Εγνατία, πάνω στα μεγάλα δίκτυα.

Ανοίγω μια παρένθεση: αναγνωρίζω ότι στην Εγνατία υπάρχει μια ταλαιπωρία. Όμως, η Εγνατία θα γίνει ένας καινούργιος αυτοκινητόδρομος.

Θέλω να θυμίσω ότι η Εγνατία κατασκευάστηκε πριν από δεκαετίες. Ήταν ουσιαστικά ένας παραμελημένος αυτοκινητόδρομος. Τα χρόνια της κρίσης δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και τώρα, με την αλλαγή ουσιαστικά του παραχωρησιούχου, θα γίνουν επενδύσεις στην Εγνατία που θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια, μιας και μιλάμε για θέσεις εργασίας.

Και αυτές είναι συμπληρωματικές θέσεις εργασίας οι οποίες θα προκύψουν απ’ όλη την περιοχή της Ηπείρου, της Μακεδονίας αλλά προφανώς και της Δυτικής Μακεδονίας.

Και όσο βελτιώνεται η Εγνατία και γίνεται καλύτερος δρόμος τόσο αυξάνεται και η ελκυστικότητα της Δυτικής Μακεδονίας για επενδύσεις.

Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Υπάρχει γη. Αυτό είδε και ο κ. Θεοδωρόπουλος της Wonderplant και επένδυσε.

Ερώτηση: Είναι μαζεμένοι όλοι…

ΚΜ: Είναι μαζεμένοι. Και κάντε λίγο υπομονή, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πολύ φιλόδοξα σχέδια, εκτός από τα δύο που σας μίλησα. Γιατί το σχέδιο της ΔΕΗ είναι πάρα πολύ μεγάλο και απλά ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα, δεν το έχει αντιληφθεί.

Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι επενδύσεις θα ωριμάσουν γρήγορα. Και στη μετάβαση, βέβαια, είναι η ΔΥΠΑ εδώ να βοηθήσει και να στηρίξει την τοπική οικονομία και τους εργαζόμενους, μέχρι να περάσουμε από εκεί που ήμασταν στο παρελθόν εκεί που θέλουμε να πάμε στο μέλλον.

Ερώτηση: Άρα, είστε αισιόδοξος για ανακοίνωση νέων επενδύσεων.

ΚΜ: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά από την άλλη δεν θέλω να μασήσω τα λόγια μου. Καταλαβαίνω τον σκεπτικισμό και την καχυποψία που μπορεί να υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία.

Αλλά σίγουρα η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη από την κατάσταση πριν από έναν χρόνο. Και σε έναν χρόνο από τώρα η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από την κατάσταση σήμερα.

Ερώτηση: Επειδή αναφερθήκατε στους αυτοκινητοδρόμους, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια διαχρονική συζήτηση για το έλλειμμα των υποδομών στη Δυτική Μακεδονία, στην οποία συζήτηση κεντρικό ρόλο έχει ένας σύγχρονος σιδηρόδρομος. Πολλή κουβέντα γίνεται.

Μπορεί μία κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση, εφόσον σας εμπιστευτούν οι πολίτες για τρίτη φορά, να θέσει αυτά τα δεδομένα κάτω για να δημιουργηθούν νέες γραμμές, νέος σιδηροδρομικός χάρτης, που θα προκαλέσουν έναν θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, στο επιχειρείν της Δυτικής Μακεδονίας;

Ή εναλλακτικά, σας βάζω και μια εναλλακτική λύση. Αν μπορούμε να περιμένουμε κάποια έκπληξη σε επίπεδο υποδομών ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, αντίστοιχη εξαγγελία, κατά την ομιλία σας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης;

ΚΜ: Καταρχάς, ξέρετε, έχουμε μια τάση να μεταβολίζουμε πολύ γρήγορα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Ο Ε65 έγινε για τη Δυτική Μακεδονία και είναι ένας δρόμος ο οποίος, το λέω όσο πιο σεμνά μπορώ να το πω, έχω μία προσωπική ανάμειξη στο πώς έγινε, γιατί όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, δεν υπήρχε… και έπρεπε να αναλώσω προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεμπλοκάρω τον δρόμο και από πλευράς εγκρίσεων και από πλευράς χρηματοδότησης. Αφήστε να δούμε το αποτύπωμα του. Θα το δούμε πολύ σύντομα.

Με ρωτήσατε για τα τρένα. Βάλαμε μπροστά τη γραμμή Φλώρινα-Θεσσαλονίκη. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν λειτουργούσε. Θέλουμε να δούμε αν μπορούσε να συνδέσουμε τη ΒΙΠΕ της Φλώρινας με τη γραμμή αυτή, γιατί πράγματι αυτό θα βοηθήσει πολύ τη διασυνδεσιμότητα.

Αλλά δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές, ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια «δυτική σιδηροδρομική Εγνατία».

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι στον σχεδιασμό μας και δεν νομίζω ότι και τεχνικά θα ήταν εφικτό από πλευράς κόστους να γίνει. Άρα, πρέπει να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Σας μίλησα για τους δρόμους. Η σήραγγα της Κλεισούρας προχωράει. Είναι πολύ σημαντική για τη διασύνδεση της Καστοριάς με την Πτολεμαΐδα. Πιστεύω ότι σε λιγότερο από έναν χρόνο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Όπως είπαμε, ξεκινάμε. Είναι δέσμευση μου, όπως είπα ότι θα κάνουμε τον Ε65 και τον κάναμε, έτσι σας λέω ότι θα κάνουμε τον δρόμο Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό. Και στη συνέχεια ο δρόμος θα φτάσει στη Φλώρινα.

Και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε κλείσει τους βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας έμφαση και σε περιφερειακά οδικά τμήματα, τα οποία νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικά για την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Ερώτηση: Πάμε στο δημογραφικό, κ. Πρόεδρε, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Γνωρίζετε καλύτερα από όλους ότι όλοι οι νομοί όλης της Μακεδονίας εμφανίζουν μείωση πληθυσμού. Τι προτίθεστε να κάνετε γι’ αυτό; Δεν ξέρω αν μπορεί να οδηγήσει κάπου μια προσπάθεια επίλυσης του θέματος. Μπορεί να γίνει, ας πούμε, ένα μεγάλο, εθνικής εμβέλειας, εθνικής σημασίας σχέδιο που θα προσπαθήσει να ανακόψει τη φυγή των νέων; Ένα αυτό.

Και επειδή ξέρω ότι θα μου πείτε για τις γεννήσεις, έχετε κάνει παρεμβάσεις ώστε να αυξηθούν οι γεννήσεις και κίνητρα στους νέους γονείς. Ξέρουμε καλά ότι αν αυτοί που θα γεννηθούν, η πλειοψηφία τους φύγει, πάλι το πρόβλημα μένει.

Με απασχολεί πολύ το να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια

ΚΜ: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Δυτικής Μακεδονίας. Η χώρα αντιμετωπίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε υπάρχει κάποια μαγική λύση για το ζήτημα αυτό.

Με απασχολεί πολύ το να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Και γι’ αυτό και για εμάς, εφόσον μας εμπιστευθούν οι Έλληνες πολίτες, η τρίτη τετραετία θα είναι μια τετραετία όπου σκοπός μου είναι να φτάσει η ανάπτυξη παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, και όλοι να έχουν μέρισμα από την καλή συνολική εικόνα της οικονομίας.

Για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια, πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Και οι δουλειές αυτές πρέπει να συνδέονται με τα συγκριτικά τοπικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Για παράδειγμα, κτηνοτροφία. Η Πίνδος ήταν ταυτισμένη πάντα με την κτηνοτροφία. Έχει μειωθεί σημαντικά. Πρέπει να κάνουμε -και αυτό για εμένα είναι μια μεγάλη φιλοδοξία της επόμενης τετραετίας, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες- μία σημαντική προσπάθεια στήριξης των κτηνοτρόφων, ανασυγκρότησης των κοπαδιών και προσέλκυσης περισσότερων νέων ανθρώπων στην κτηνοτροφία.

Επισκέφθηκα σήμερα μια εξαιρετική μονάδα τυροκομική στην περιοχή. Αν είχαμε περισσότερο γάλα, θα μπορούσαμε να παράγουμε περισσότερη φέτα. Για να έχουμε περισσότερο γάλα, χρειαζόμαστε περισσότερα ζώα. Και σας διαβεβαιώνω ότι με τις τιμές του γάλακτος εκεί που είναι, το να έχει κανείς ένα κοπάδι 200 ζώων, το εισόδημα μόνο από τις τιμές του γάλακτος, δεν αναφέρομαι στις επιδοτήσεις, είναι ένα πολύ καλό εισόδημα.

Μόνο έτσι θα κρατήσουμε τον κόσμο. Με δράσεις ορεινού τουρισμού. Πρέπει για να μείνει ο κόσμος στα χωριά να μπορεί να κάνει κάτι στα χωριά. Και προφανώς δεν θέλουμε τα χωριά μας να είναι μόνο χωριά συνταξιούχων. Θέλουμε να είναι χωριά δυναμικών ανθρώπων, οι οποίοι θα επενδύουν σε νέες δραστηριότητες οι οποίες θα συνδέονται.

Τα μικρά οινοποιεία μας, σας μίλησα ήδη γι’ αυτά, οι διαφορετικές μορφές ορεινού τουρισμού. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που θα μπορούν να κρατήσουν, μικρές πρωτοβουλίες, αλλά απλωμένες στην περιφέρεια, που θα μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο.

Αν ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει δουλειά, έχει εκπαίδευση, έχει μια παροχή υγείας κοντά -φτιάξαμε τα κέντρα υγείας, φτιάξαμε πολλά κέντρα υγείας στη Δυτική Μακεδονία-, γιατί να μην ζήσεις στην περιφέρεια, με μια πολύ όμορφη ποιότητα ζωής;

Αυτό είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει την πρόκληση της επόμενης μέρας και είμαι χαρούμενος γιατί εμείς έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Έχουμε περιφερειακά σχέδια πια για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Δεν τα γράψαμε εμείς. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος επιμελείται αυτής της προσπάθειας, έχει γυρίσει όλη τη χώρα και έχει διαβουλευτεί με τους τοπικούς φορείς. Εδώ, βέβαια, το κάναμε πολύ πιο έντονα λόγω του ΔΑΜ.

Αλλά, ο σκοπός μας είναι σε κάθε περιοχή να μπορούμε να κάνουμε εκείνα τα έργα που θα επιτρέψουν στους πολίτες όχι μόνο να παραμείνουν, αλλά να γυρίσει και περισσότερος κόσμος στην περιφέρεια ή στον τόπο καταγωγής τους. Έχουμε αρκετό κόσμο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα.

Ερώτηση: Θα θέσω, κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, ένα πιο πολιτικό ερώτημα. Το 2019 και το 2023, στη Βόρεια Ελλάδα σας εμπιστεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών. Κάποιοι από αυτούς, όμως, σήμερα αποτυπώνεται δημοσκοπικά πως στρέφονται σε δεξιότερα, ας πούμε, κόμματα, κάποιοι ενδεχομένως να περιμένουν και τον κ. Σαμαρά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που τους στέλνετε, το μήνυμα συσπείρωσης, αν είναι δόκιμος όρος, και προς το κομματικό σας ακροατήριο, γιατί ήταν από τα «μπλε κάστρα» παραδοσιακά εδώ η Δυτική Μακεδονία, αλλά και προς τους ενεργούς πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε και οι δύο κατηγορίες πολιτών να σας δώσουν την ευκαιρία να πάρετε τις τύχες της πατρίδας για τρίτη φορά.

Ζητώ από τους πολίτες πάντα να μας κρίνουν αντικειμενικά

ΚΜ: Εγώ ζητώ από τους πολίτες πάντα να μας κρίνουν αντικειμενικά γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει, να μας ασκήσουν κριτική για τις αδυναμίες μας, οι οποίες είναι υπαρκτές και εγώ πρώτος τις αναγνωρίζω, και να συγκρίνουν αυτά που τους λέμε ότι θα κάνουμε με αυτά τα οποία μπορεί να τους υπόσχονται άλλοι.

Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους πέντε σταθμούς του Μετρό της Καλαμαριάς.

Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή.

Άρα, για εμένα αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτή την τετραετία, τα οποία πιστεύω ότι είναι πολλά, θα μας επιτρέψουν να πείσουμε τους πολίτες ότι θα κάνουμε και αυτά για τα οποία θα τους μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία.

Θα έχω την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είμαι πολύ πιο αναλυτικός, όχι μόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους, αλλά και για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Αλλά σας ανέφερα το παράδειγμα του Ε65. Αν οι πολίτες δουν ότι δεσμεύθηκα ότι θα τελειώσει αυτός ο δρόμος και τέλειωσε, γιατί να μην πιστέψουν ότι θα τους κάνουμε και τον δρόμο, παραδείγματος χάρη, μέχρι το Ξινό Νερό.

Ερώτηση: Άρα, με όρους αποτελεσματικότητας.

ΚΜ: Μα μόνο αυτό τελικά κοιτάει ο πολίτης. Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική, αλλά επίσης σημαντικό είναι και το ύφος, θα έλεγα, της εξουσίας. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές και έρχομαι πάντα δείχνοντας μια κατανόηση απέναντι στην ανησυχία των πολιτών.

Και πρώτος σας λέω και ότι κι εγώ θα ήθελα να είχαμε τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Άρα, και ειλικρινή αυτοκριτική θα κάνω. Αλλά δεν θα ακυρώσουμε και το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει.

Και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, όπως σας μίλησα, πιστεύω, πολύ συγκεκριμένα, για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας. Το «Μαμάτσειο», ας πούμε, θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του 2026. Θα το δουν οι πολίτες της Κοζάνης. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί. Ήταν ένα νοσοκομείο του 1950 και φτιάχτηκε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και έχουμε εξασφαλίσει και 23 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το παλιό κτήριο. Όλα αυτά θα τα δουν οι πολίτες.

Και ταυτόχρονα, πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη -λυπάμαι γι΄αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ- της αντιπολίτευσης, και ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και, πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.

Ερώτηση: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κ. Πρόεδρε, γι’ αυτή την ευκαιρία που είχαμε. Είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που θυμάμαι εγώ να επικεντρώνονται τόσο πολύ σε περιφερειακά ζητήματα, απαντήσεις για τα οποία ψάχνει ο πολίτης.

ΚΜ: Καταρχάς, πιστεύω στα περιφερειακά μέσα και πιστεύω στην ανάγκη να μπορούμε να μπαίνουμε στη λεπτομέρεια των θεμάτων. Για εμένα οι περιοδείες αυτές που κάνω είναι πάντα περιοδείες εργασίας και είναι ευκαιρίες πάντα να δούμε τι έχουμε κάνει καλά, τι δεν έχουμε κάνει καλά και πώς μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα και αυτό έκανα και σήμερα που βρέθηκα εδώ, στη Δυτική Μακεδονία.

Ερώτηση: Παρ’ όλα αυτά, περιμένουμε να ακούσουμε και κάτι από τα χείλη σας στη Διεθνή Έκθεση.

ΚΜ: Λίγο υπομονή.