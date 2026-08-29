Το σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ: «Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα»

Με ένα τρίπτυχο που φιλοδοξεί να συμπυκνώσει όχι απλώς μια οικονομική πρόταση, αλλά ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας. Έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.

Στο επιτελείο του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα οι τελευταίες επεξεργασίες για τη ΔΕΘ κινούνται γύρω από μία κεντρική πολιτική ιδέα: η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της χώρας να μεταφερθεί από τη διαχείριση της καθημερινότητας στο ερώτημα του μοντέλου ανάπτυξης και, τελικά, του μοντέλου διακυβέρνησης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει από το βήμα της ΔΕΘ να περιγράψει ένα «ολιστικό σχέδιο σύγκλισης με την Ευρώπη», θέτοντας μάλιστα τη σύγκλιση ως εθνικό στόχο της επόμενης περιόδου. Όχι όμως μόνο με τον στενό οικονομικό ορισμό της.

Στον σχεδιασμό που επεξεργάζεται το επιτελείο του, η απόσταση από την Ευρώπη θα μετριέται ταυτόχρονα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στην παραγωγικότητα και στις αμοιβές, αλλά και στο κράτος δικαίου, στη δημόσια Υγεία και Παιδεία, στη στέγη και τελικά στην ποιότητα της καθημερινής ζωής.

Η πολιτική φράση που αναμένεται να διατρέχει την παρέμβασή του είναι εξίσου απλή: «Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

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Η επίθεση στην επταετία της ΝΔ

Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, δεν σχεδιάζεται μόνο ως παρουσίαση προγράμματος. Θα περιλαμβάνει και σκληρή αποτίμηση της επταετούς πλέον διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στο επιτελείο Τσίπρα συγκεντρώνουν στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθεί ότι πίσω από τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες εξακολουθεί να υπάρχει μια Ελλάδα που αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμα μεγέθη.

Μεταξύ των στοιχείων που προορίζονται να βρεθούν στη «φαρέτρα» του είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, το οποίο το επιτελείο του τοποθετεί στο 68% του μέσου όρου της Ε.Ε., αλλά και το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο υπολογίζει στο 27,5%, έναντι περίπου 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη στεγαστική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι συνεργάτες του, περίπου το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθύνεται στη στέγη, έναντι 19% στην Ε.Ε.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη δεν προορίζονται απλώς για οικονομική τεκμηρίωση. Θα αποτελέσουν το υπόβαθρο της πολιτικής επίθεσης προς το Μέγαρο Μαξίμου. Έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία, θα υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, η Ν.Δ. δεν μπορεί πλέον να εμφανίζεται ως η λύση στα προβλήματα που καταγράφονται επί των ημερών της.

Από την αντιπολίτευση στην κυβερνητική πρόταση

Εδώ βρίσκεται ίσως και το μεγαλύτερο πολιτικό στοίχημα της εμφάνισης στη Θεσσαλονίκη. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει την ΕΛ.Α.Σ. ως δύναμη με συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη κυβερνητική πρόταση, επιχειρώντας να απαντήσει εκ των προτέρων και στο ερώτημα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Για τον λόγο αυτόν, μία από τις αρχές που έχουν τεθεί στην επεξεργασία του προγράμματος είναι ότι δεν θα υπάρχει εξαγγελία χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, ούτε μόνιμη δαπάνη που θα στηρίζεται σε έκτακτο έσοδο.

Ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες θεωρείται δεδομένος. Η διαχωριστική γραμμή που επιχειρεί να χαράξει ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται αλλού. Στη θέση ότι «δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία». Με άλλα λόγια, η μάχη που θέλει να δώσει στη ΔΕΘ είναι και μια μάχη κυβερνητικής αξιοπιστίας.

Οι τρεις πυλώνες

Το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται σε τρεις μεγάλους πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία νέας παραγωγικής βάσης, με επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια. Ο δεύτερος συνδέει τη φορολογική δικαιοσύνη με τις ευκαιρίες για τη νέα γενιά και έναν μόνιμο μηχανισμό αναδιανομής. Και ο τρίτος βάζει στο επίκεντρο το κόστος ζωής και την αποκατάσταση δημόσιων αγαθών που λειτουργούν αποτελεσματικά.

Στην πραγματικότητα, η φιλοδοξία είναι να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση για το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει κριτική σε ένα μοντέλο στο οποίο η ανάπτυξη αποτυπώνεται κυρίως στον τζίρο της κατανάλωσης, στην άνοδο των τιμών των ακινήτων και στις εποχικές επιδόσεις του τουρισμού.

Απέναντι σε αυτό θα αντιπαραθέσει την εικόνα μιας οικονομίας που επενδύει, παράγει, εξάγει και καινοτομεί.

Η φράση που χρησιμοποιείται στις σχετικές επεξεργασίες είναι χαρακτηριστική. Στόχος δεν μπορεί να είναι «οι ίδιοι άνθρωποι να δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα», αλλά η εργασία τους να αποδίδει περισσότερο.

Επενδυτική μηχανή δεκαετίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το κομμάτι των επενδύσεων, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την ανάγκη οργάνωσης μιας «επενδυτικής μηχανής» με ορίζοντα δεκαετίας.

Εδώ μπαίνουν στο κάδρο η βιομηχανική πολιτική, η κατεύθυνση των πιστώσεων, η παραγωγική τεχνολογία και έργα που θα μπορούν να κινητοποιήσουν ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια προς δραστηριότητες με ευρύτερο παραγωγικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Νερό και ενέργεια αντιμετωπίζονται στο σχέδιο όχι απλώς ως κοινωνικά αγαθά, αλλά ως κρίσιμες παραγωγικές υποδομές.

Στην ίδια λογική εντάσσονται η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια των μεταφορών και η αγροδιατροφή.

Κομβικό ρόλο αποκτά και η αποκέντρωση. Η στόχευση, όπως περιγράφεται από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, είναι να δημιουργηθούν στην ελληνική περιφέρεια περισσότεροι «βιώσιμοι τόποι επιλογής». Περιοχές, δηλαδή, όπου ένας νέος άνθρωπος θα μπορεί να επιλέξει να εργαστεί και να δημιουργήσει χωρίς η μετακίνησή του προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό να αποτελεί μονόδρομο.

Το χαρτί της νέας γενιάς

Η νέα γενιά θα έχει ξεχωριστή θέση στην ομιλία της Θεσσαλονίκης. Η Παιδεία, η είσοδος στην αγορά εργασίας, η κατοικία και συνολικά οι προϋποθέσεις αυτονομίας των νέων αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές όψεις του ίδιου προβλήματος.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, τη στήριξη της οικογένειας και των μικρών επιχειρήσεων και αλλαγές στην κατεύθυνση μεγαλύτερης φορολογικής δικαιοσύνης.

«Πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής»

Πίσω από τους οικονομικούς άξονες υπάρχει, πάντως, ένα ευθέως πολιτικό μήνυμα.

Η θέση που αναμένεται να διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη απαιτεί ταυτόχρονα «πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής».

Και εδώ η έννοια της «έντιμης διακυβέρνησης» αποκτά κεντρικό ρόλο. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να συνδέσει την οικονομική αποτελεσματικότητα με τη λειτουργία ανεξάρτητων ελεγκτικών θεσμών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη, επιχειρώντας να καταστήσει τη θεσμική ατζέντα οργανικό μέρος της οικονομικής πρότασής του.

Έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό είναι το τρίπτυχο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει την πολιτική του παρουσία στη φετινή ΔΕΘ. Και η βασική δέσμευση που θέλει να εκπέμψει είναι ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να αφορά μόνο τους δείκτες, αλλά πρέπει να γίνεται αισθητή στη ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ή, όπως συμπυκνώνεται στην κεντρική ιδέα του σχεδίου που επεξεργάζεται το επιτελείο του. Η ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο παραμένει απλώς ένας αριθμός.