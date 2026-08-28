«Μετωπική» Τουρνά – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Υφίσταμαι συστηματικό bullying – Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε την Παρασκευή (28.08.2026) στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Ευάγγελο Τουρνά για τις φωτιές. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατήγγειλε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι του ασκεί «bullying», ωστόσο παραδέχθηκε ότι ο Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας «θα μπορούσε να γίνει Μάτι».

Η συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στον Ευάγγελο Τουρνά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε ευθέως την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να υπερασπίζεται τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας «πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας λόγο για 3.150 πυρκαγιές και 300.000 καμένα στρέμματα, σε μία χρονιά κατά την οποία, όπως σημείωσε, ακραίες συνθήκες δοκίμασαν συνολικά την Ευρώπη.

Εστιάζοντας στον Άγιο Βασίλειο, περιέγραψε μία δυσπρόσιτη περιοχή με περιορισμένες δυνατότητες διαφυγής και υποστήριξε πως δόθηκε άμεσα εντολή απομάκρυνσης, ενώ η επιχείρηση εκκένωσης διά θαλάσσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η αναφορά αυτή ήταν που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Λέτε ψέματα! Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως εκ των υστέρων ήρθαν τα μηνύματα», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Η σύγκρουση πήρε, μάλιστα, πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν ο Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε την παρέμβαση του προεδρείου, καθώς, όπως είπε, υφίσταται «συστηματικό μπούλινγκ».

«Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;», τού απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ λίγο αργότερα σχολίασε: «Είστε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ζητάτε προστασία!».

Ο διάλογος Κωνσταντοπούλου – Τουρνά

Ευάγγελος Τουρνάς: Ζητώ συγγνώμη για το θέαμα, δέχθηκα συστηματικές επιθέσεις. Δεν απάντησα γιατί έχω μάθει να σέβομαι το χώρο. Μόλις μπήκα στη Βουλή ένιωσα δέος, πέρασαν από εδώ άνθρωποι που ξιφούλκησαν σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού και δεν είχαν αυτή την εικόνα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός και ήρθατε να μας πείτε για τη Βουλή; Ανακαλέστε τον στην τάξη κύριε πρόεδρε!

Ευάγγελος Τουρνάς: Είχαμε πράγματι τεράστιο αριθμό πυρκαγιών φέτος, 3.150 πυρκαγιές σε μια Ευρώπη που καίγεται, οι πρωτόγνωρες συνθήκες επηρεάζουν χώρες όπως την Ουαλία, το Βέλγιο… Πληγήκαμε κι εμείς, είχαμε 300.000 στρέμματα καμένα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι το ίδιο. Για τον Άγιο Βασίλειο πείτε μας, ήταν Megafire;

Ευάγγελος Τουρνάς: Δεν υπήρχε το 2019 το υπουργείο. Φτιάξαμε έναν μηχανισμό που έχει ενώσει τους πάντες – και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει σχέδιο, τρόπο που ενεργεί, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορούμε άλλα ψέματα! Πού τα λέει αυτά; Είναι ικανοποιημένος που είχαμε 9 νεκρούς; Είχαμε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων και επιχαίρετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;

Ευάγγελος Τουρνάς: Αναφορικώς με τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, ήταν σε δύσβατο σημείο, εξελίχθηκε γρήγορα. Πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Είναι μια περίκλειστη περιοχή, με ένα δρόμο εισόδου και ένα δρόμο εξόδου. Δώσαμε άμεση απομάκρυνση….

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα! Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως εκ των υστέρων ήρθαν τα μηνύματα.

Ευάγγελος Τουρνάς: Υφίσταμαι συστηματικό μπούλινγκ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;

Ευάγγελος Τουρνάς: Κινητοποιήσαμε το μηχανισμό, υπήρξε επιτυχημένη απομάκρυνση δια θαλάσσης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το σύστημα ανεμογεννητριών;

Ευάγγελος Τουρνάς: Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει την πράσινη ενέργεια; Το πρόβλημα υπήρξε το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά του ρεύματος. Οι υπαίτιοι θα δικαστούν. Τώρα, όσον αφορά στον άνεμο, ναι μεν είναι το αεράκι που μας δροσίζει, αλλά εμάς μας δημιουργεί πρόβλημα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο στρατηγός άνεμος…

Ευάγγελος Τουρνάς: Λέμε ακόμη ότι η νησιωτικότητα είναι ευλογία της πατρίδας, η ομορφιά μας, από την άλλη μεριά όμως μας δημιουργεί επιχειρησιακό πρόβλημα. Συμβαίνουν αυτά, φτιάχνουμε μηχανισμό να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι. Η φωτιά είναι καταστροφή, εκείνη τη στιγμή πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Οι επιχειρησιακές δυναμεις δεν εχουν μαγικό ραβδί.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων!

Ευάγγελος Τουρνάς: Ζητώ την προστασία σας κύριε πρόεδρε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ζητάτε προστασία!

Ευάγγελος Τουρνάς: Η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού κρίνεται από το πόσα χιλιάδες στρέμματα και πόσες ζωές σώθηκαν. Για τον εμπρηστή και την εμπρήστρια έπρεπε να μιλάμε κυρία πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμείς ψηφίσαμε τη νομοθεσία για τους εμπρησμούς! Για τις δικογραφίες των εμπρησμών τι κάνετε;

Ευάγγελος Τουρνάς: Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε αυτούς που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται!