Τσίπρας: «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο για τη μάχη, αλλά για να κυβερνήσουμε»

Σαφές μήνυμα ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εισέρχεται πλέον σε εκλογική διάταξη μάχης, με στόχο όχι απλώς την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής της αλλά τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ.

Με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να οριοθετήσει τη στρατηγική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το επόμενο διάστημα, καθιστώντας σαφές ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα έχει ως κύριο αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά να κυβερνήσουμε», ήταν η φράση που συμπύκνωσε το πολιτικό μήνυμα της ομιλίας του, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε πλέον ανοιχτά τον πήχη της εκλογικής αναμέτρησης στη διεκδίκηση της εξουσίας.

Η παρέμβασή του είχε, άλλωστε, έντονο χαρακτήρα εκλογικής προετοιμασίας. «Με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος αρχίζει να μετράει πλέον αντίστροφα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για έναν «δύσκολο αγώνα δρόμου» με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές.

Η ΔΕΘ και το «άλλο μοντέλο διακυβέρνησης»

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας ότι από το βήμα της ΔΕΘ δεν πρόκειται να παρουσιαστεί ένας κατάλογος επιμέρους παροχών και εξαγγελιών.

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«Δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», υπογράμμισε, προσδιορίζοντας ως κεντρική κατεύθυνση την ευημερία «όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Στην καρδιά της προγραμματικής πρότασης της Συμπαράταξης τοποθέτησε ένα «Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης», το οποίο συνόψισε στο τρίπτυχο «να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

Παράλληλα, περιέγραψε το προτεινόμενο μοντέλο άσκησης εξουσίας με τρεις ακόμη έννοιες. «Έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία η πραγματική σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη σε εισοδήματα, παραγωγικότητα, αμοιβές, κράτος δικαίου, δημόσια Υγεία και Παιδεία, στέγη και ποιότητα ζωής και, από την άλλη, η «εσωτερική σύγκλιση», με περιορισμό των ανισοτήτων και αναδιανομή.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε ταυτόχρονα να προκαταλάβει την κυβερνητική κριτική περί δημοσιονομικού λαϊκισμού, τονίζοντας ότι καμία εξαγγελία δεν θα γίνεται χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη δεν θα στηρίζεται σε έκτακτα έσοδα.

Δήλωσε σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, προσθέτοντας όμως ότι «δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει και κοινωνική ακινησία».

Μετωπική επίθεση στην επταετία της ΝΔ

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αναφέρθηκε στην κυβερνητική θητεία της ΝΔ, την οποία χαρακτήρισε «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο».

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που είχε στη διάθεσή της η χώρα δεν αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ή την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι επί των ημερών της διευρύνθηκαν οι ανισότητες και επιδεινώθηκαν προβλήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, κάνοντας ειδική αναφορά στις υποκλοπές, στα Τέμπη και σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το πολιτικό συμπέρασμα που επιχείρησε να εδραιώσει ήταν ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης».

Απέναντι σε αυτή την εικόνα αντιπαρέβαλε την πρόταση για «αλλαγή πορείας», με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία στις μεγάλες δημόσιες δαπάνες.

«Ομολογώ την ενοχή μου – Παραμένω αμετανόητος»

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον είχε η προσωπική αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κυβερνητική κριτική ότι παραμένει «αμετανόητος».

Επιλέγοντας να αντιστρέψει το επιχείρημα, απάντησε: «Ομολογώ την ενοχή μου. Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, συνέδεσε την προσωπική αυτή αναφορά με τη φυσιογνωμία της νέας παράταξης, διαμηνύοντας ότι «από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ.».

Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να παρουσιάσει την πολιτική επιστροφή του όχι ως αναζήτηση μιας θέσης στο υφιστάμενο κομματικό σύστημα, αλλά ως εγχείρημα ανατροπής των σημερινών πολιτικών συσχετισμών.

«Η φιλοδοξία μας δεν είναι να καταλάβουμε κάποια περίοπτη θέση σε ένα πολιτικό σύστημα φθαρμένο», είπε, θέτοντας ως στόχο όχι μόνο την «πολιτική αλλαγή» αλλά, κυρίως, την «αλλαγή πολιτικής».

«Μόνος αντίπαλος η σημερινή κυβέρνηση»

Εξίσου σαφής ήταν ο Αλέξης Τσίπρας ως προς την εκλογική στρατηγική και την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθούν τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.

«Η στρατηγική μας αυτή ορίζει και τον αντίπαλό μας. Τον μόνο αντίπαλο της ΕΛ.Α.Σ., που είναι η σημερινή κυβέρνηση», σημείωσε, αποκλείοντας επί της ουσίας μια στρατηγική πολλαπλών μετώπων απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς δείχνει ότι η Συμπαράταξη επιδιώκει να συγκροτήσει τη φυσιογνωμία της πάνω σε μια ευθεία διπολική αντιπαράθεση με τη ΝΔ, αποφεύγοντας τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικής στρατηγικής την εσωτερική σύγκρουση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Ο ίδιος περιέγραψε ως «απόφαση, στόχο και επιδίωξη» της ΕΛ.Α.Σ. την «απαλλαγή της Ελλάδας από αυτή την κυβέρνηση», φτάνοντας μάλιστα να χαρακτηρίσει τον στόχο όχι κομματικό αλλά «εθνικό».

Παράλληλα, προετοίμασε τα στελέχη για σκληρή προεκλογική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Συμπαράταξη θα αποτελέσει στόχο τόσο της κυβέρνησης όσο και οικονομικών συμφερόντων που, όπως είπε, ευνοούνται από το σημερινό σύστημα εξουσίας.

Από τους 200 Τομεάρχες στην «εξόρμηση στον λαό»

Η ομιλία είχε όμως και έντονη οργανωτική διάσταση. Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στη συγκρότηση των Τομέων, επισημαίνοντας ότι περίπου 200 πρόσωπα συμμετέχουν συνολικά στη σχετική δουλειά, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας για την επικοινωνία με τα μέλη και την οργάνωση της Συμπαράταξης.

Ζήτησε από τα στελέχη «ανοιχτό μυαλό και σεμνότητα, χωρίς διδακτισμούς και αυτάρκειες», καθώς και συλλογική λειτουργία τόσο στην αντιμετώπιση των πολιτικών επιθέσεων όσο και στην προβολή των προγραμματικών θέσεων.

Το κρίσιμο ζητούμενο, όπως το έθεσε, δεν είναι μόνο η αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά η πειθώ ότι υπάρχει εφαρμόσιμη εναλλακτική λύση.

«Το βασικό, το κύριο, αυτό που θα ανοίξει την πόρτα της προόδου, είναι συστηματικά, νηφάλια, με επιχειρήματα και διάθεση διαλόγου, να πείθουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος», τόνισε.

Έτσι, η ΔΕΘ μετατρέπεται στον πρώτο μεγάλο σταθμό μιας ευρύτερης πολιτικής και οργανωτικής εξόρμησης, η οποία θα επιχειρήσει να συνδέσει την κυβερνητική φθορά με μια θετική εναλλακτική πρόταση.

Το μήνυμα προς τους Τομεάρχες ήταν, τελικά, διπλό. Εκλογική ετοιμότητα και κυβερνητική προετοιμασία. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει η ΕΛ.Α.Σ. να εμφανιστεί στη νέα πολιτική περίοδο όχι ως ακόμη ένας παίκτης στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά ως δύναμη που διεκδικεί να αποτελέσει τον βασικό κυβερνητικό αντίπαλο της ΝΔ.

Και γι’ αυτό η φράση «ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε» αποτελεί ίσως την πιο καθαρή συμπύκνωση της στρατηγικής που περιέγραψε στους Τομεάρχες. Από τη φάση της συγκρότησης και της προγραμματικής επεξεργασίας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιχειρεί πλέον να περάσει στη φάση της ανοιχτής διεκδίκησης της πολιτικής αλλαγής.