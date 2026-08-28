Πολιτική

Μαρινάκης για Τσίπρα: Παραμένει αμετανόητος ο πρωθυπουργός των «μουσαμάδων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε στη δημοσιότητα δυο φωτογραφίες από τα εγκαίνια που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που έγιναν στις 27/08/26 επί ΝΔ
Μαρινάκης για Τσίπρα: Παραμένει αμετανόητος ο πρωθυπουργός των «μουσαμάδων»
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Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στη ΝΔ.

Ο Αλέξη Τσίπρας νωρίτερα μιλώντας στους τομεάρχες της ΕΛ.ΑΣ. κατηγόρησε την κυβέρνηση για «φιέστες εγκαινίων» με αφορμή την παράδοση των 5 νέων σταθμών του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των «μουσαμάδων», παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «φιέστες εγκαινίων», παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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