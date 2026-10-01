Μητσοτάκης για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι: Σκοπός να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας, να καταπολεμήσουμε το στίγμα για την νόσο

Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια, με κεντρικό πυλώνα το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση και υπογραφή, την Πέμπτη (01.10.2026), της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το εγχείρημα για την άνοια «κάτι πραγματικά μοναδικό», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο Κέντρο αυτού του είδους στην Ελλάδα, το οποίο θα έχει μεν έδρα στη δυτική Αθήνα, αλλά εθνική εμβέλεια. «Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό πόλο το Περιστέρι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

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Το νέο Κέντρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2027 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα παρέχει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέριμνα στα πρώτα στάδια της νόσου, καθοδήγηση στους φροντιστές και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για αντίστοιχες δομές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταφέροντας γνώση και καλές πρακτικές και ενισχύοντας την έρευνα.

«Σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας»

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι οι συνέπειες της νόσου ξεπερνούν κατά πολύ τον ίδιο τον άνθρωπο που νοσεί.

«Η υπογραφή αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι εξίσου σημαντική, «αν όχι πιο σημαντική», για τους συγγενείς και τους φροντιστές, οι οποίοι συχνά βιώνουν «έναν παράλληλο Γολγοθά».

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Όπως είπε, ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει με κάποιον τρόπο την άνοια, είτε επειδή νοσεί ο ίδιος είτε επειδή φροντίζει κάποιο κοντινό του πρόσωπο, ενώ προειδοποίησε ότι η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την τάση.

«Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να χάνει βασικές νοητικές ικανότητες μπροστά στα μάτια σου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει στις οικογένειες την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και ενημέρωση.

Έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού αποτέλεσε η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Όπως ανέφερε, με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα η ασθένεια δεν μπορεί να αντιστραφεί, ωστόσο η εξέλιξή της μπορεί να επιβραδυνθεί με την κατάλληλη θεραπεία, τη νοητική και φυσική άσκηση και δραστηριότητες που διατηρούν τον ασθενή λειτουργικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας θα επιτρέψει τα επόμενα χρόνια την ταχύτερη ανίχνευση ανθρώπων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της νόσου χωρίς να το γνωρίζουν ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή την έμφαση στην πρόληψη, διότι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής μας σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντιμετώπιση της ασθένειας όταν ο πολίτης έχει ήδη φτάσει στο νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «στάση ζωής».

«Περισσότερη διάγνωση σημαίνει και περισσότερες απαιτήσεις για το ΕΣΥ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την προσπάθεια με τις ευρύτερες παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναφερόμενος στις αλλαγές στα νοσοκομεία και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας, στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στις απομακρυσμένες περιοχές και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, του Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών διαταραχών θα αυξήσει αναπόφευκτα και τον αριθμό των περιστατικών που θα καλείται να διαχειριστεί το σύστημα.

«Όσο προχωράμε σε έγκαιρη διάγνωση, τόσο περισσότερα περιστατικά θα κληθούμε να διαχειριστούμε και αυτό προφανώς αυξάνει και τις απαιτήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε.

Νέες μονάδες σε πέντε περιοχές και δεύτερη δομή στην Αθήνα

Ο σχεδιασμός, πάντως, δεν εξαντλείται στο νέο Κέντρο του Περιστερίου. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, προβλέπεται η ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια στα Γιάννενα, στο Κιλκίς, στην Καστοριά, στη Λακωνία και στη Ροδόπη, καθώς και η δημιουργία δεύτερης μονάδας στην Αθήνα.

Κεντρικός κόμβος του δικτύου θα είναι το Περιστέρι, όπου το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο θα στεγαστεί σε κτίριο που παραχωρεί η τοπική Μητρόπολη.

«Συμμαχία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για το κοινό καλό»

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και κοινωφελών ιδρυμάτων, κάνοντας λόγο για μια «συμμαχία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για το κοινό καλό».

Σημείωσε ότι σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών η κοινωνία των πολιτών, τα ιδρύματα και οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα σε έργα δημόσιου χαρακτήρα, παραπέμποντας στις δωρεές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στον χώρο της Υγείας αλλά και σε νέα παρέμβαση που σχεδιάζεται για το ΚΑΤ.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του νεοελληνικού έθνους», ανέφερε, μιλώντας για μια «νέα γενιά ευεργετών» που επιλέγει να διαθέσει μέρος της περιουσίας της σε έργα κοινού οφέλους.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως ορόσημο το 2027 για τη λειτουργία του Κέντρου, ευχαριστώντας τα ιδρύματα, την πολιτεία, την Εκκλησία, τον δήμο, τις οργανώσεις ασθενών και τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στο εγχείρημα.