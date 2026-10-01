Πυρά ΕΛ.ΑΣ. κατά κυβέρνησης μετά την παραδοχή Συρίγου για την Κάσο και την «υποχώρηση στις τουρκικές πιέσεις»

Εξηγήσεις για τους χειρισμούς στην Κάσο και την παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ζητούν με παρεμβάσεις τους ο Παυσανίας Παπαγεωργίου και η Θεώνη Κουφονικολάκου, αξιοποιώντας πολιτικά τη δήλωση του Άγγελου Συρίγου ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε δύο φορές απέναντι στις τουρκικές πιέσεις.

Η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου στην ΕΡΤ επαναφέρει στο προσκήνιο τα περιστατικά του 2024 και δίνει έρεισμα στην κριτική για την κυβερνητική διαχείριση. «Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», ανέφερε ο κ. Συρίγος, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων». Εξήγησε ότι η Αθήνα προσδοκούσε διευθέτηση μέσω διαλόγου και διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας πάντως ότι πλέον το έργο θα προχωρήσει.

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Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς προέρχεται από βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου. Αφορά τη διακοπή των ερευνών βυθού, πριν από την πόντιση του καλωδίου, και φέρνει ξανά στο τραπέζι το ερώτημα κατά πόσο η Αθήνα μπόρεσε να διασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιών απέναντι στην τουρκική ναυτική παρουσία.

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., Παυσανίας Παπαγεωργίου, καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Με το ερώτημα «Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;», στρέφει τα πυρά του τόσο στους διπλωματικούς χειρισμούς όσο και στην ενημέρωση των πολιτών.

Στην παρέμβασή του υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε κυρώσεις για την παρεμπόδιση της δραστηριότητας. Παράλληλα, την κατηγορεί ότι επιχείρησε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα, αποκρύπτοντας, κατά την εκτίμησή του, την πραγματική έκταση της τουρκικής παρέμβασης.

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Την αντιπαράθεση προσωποποιεί η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία αντιπαραβάλλει την παραδοχή Συρίγου με τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον;», διερωτάται, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τους πολίτες ως εκείνους που δεν κατανόησαν τα γεγονότα.

Η ίδια συνδέει την υπόθεση της Κάσου με συνολικότερη κριτική στην κυβερνητική στρατηγική. «Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις και σε αδιέξοδο», αναφέρει, ζητώντας αλλαγή κατεύθυνσης και «νέα εθνική πυξίδα».