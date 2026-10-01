Στο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι επέστρεψε ο Μιχελογιαννάκης μετά τη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασσελάκη – Δεν γνωρίζει κάτι η Χαριλάου Τρικούπη

Στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, κλείνοντας –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση– έναν πολιτικό κύκλο που τον πέρασε διαδοχικά από τη ΔΗΜΑΡ, τον ΣΥΡΙΖΑ και, πιο πρόσφατα, το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Ο πρώην βουλευτής ανακοίνωσε την Πέμπτη (01.10.2026) την επάνοδό του στη Χαριλάου Τρικούπη με τη φράση «επιστρέφω στο σπίτι μου» και δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για μια «μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη».

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος είχε ξεκινήσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή από το ΠΑΣΟΚ πριν ακολουθήσει μια πορεία διαδοχικών μετακινήσεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, παρουσιάζει τη σημερινή επιλογή του ως επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες και τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, δηλώνουν ότι… δεν έχει συζητηθεί η επάνοδός του.

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«Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Γιάννης Μιχελογιαννάκης: Από το ΠΑΣΟΚ στη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ – και πάλι πίσω

Η επιστροφή Μιχελογιαννάκη αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον λόγω της πολυκύμαντης διαδρομής που προηγήθηκε.

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εισήλθε στη Βουλή το 2011 ως πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, διαφωνώντας με την πολιτική του κόμματος και την ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου.

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Στις εκλογές του 2012 εξελέγη συνεργαζόμενος με τη ΔΗΜΑΡ, αλλά και από εκεί αποχώρησε στη συνέχεια λόγω πολιτικών διαφωνιών. Επόμενος σταθμός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 2015.

Το 2024 έκλεισε και αυτός ο κύκλος, με τον πρώην βουλευτή να αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας έλλειψη ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, για να αποχωρήσει και από αυτό τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Πλέον, ύστερα από αυτή τη διαδρομή, επιστρέφει στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί κυβερνητική εναλλακτική»

Στη δήλωσή του, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για «μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», εκτιμώντας ότι αυτή μπορεί να εκφραστεί από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Κάνει λόγο για ένα κόμμα με «σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα», χαρακτηρίζοντας μάλιστα το ΠΑΣΟΚ «τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης».

«Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», σημειώνει.

«Η επιστροφή ξεκινά από την Κρήτη»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρώην βουλευτής και στην Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει «κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής», εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της κυβέρνησης.

Υποστηρίζει ότι οι Κρητικοί «δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ», ενώ επικρίνει την κυβερνητική πολιτική για τις υποδομές, το ΕΣΥ και την ακρίβεια.

Ο ίδιος ζητεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο που, όπως αναφέρει, θα στηρίζει «τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας» και όχι «μια πολιτική των “καλαθιών” και των επιδομάτων».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης δηλώνει ότι επιστρέφει στην «πρώτη γραμμή» της πολιτικής μάχης στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ως αφετηρία την Κρήτη: «Για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».