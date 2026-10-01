Σφράγισμα συνόρων και Return Hub: Η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Το μεταναστευτικό επανέρχεται επιτακτικά ως θέμα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 15-16 Οκτωβρίου.

Η άνοδος λαϊκίστικων δυνάμεων στην Ευρώπη, η οποία τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις θέσεις τους για το μεταναστευτικό, ασκεί μεγάλη πολιτική πίεση στις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη, η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα «βραδυκίνητο τρένο» στη λήψη αποφάσεων τώρα, μετά το μεγάλο μεταναστευτικό «τσουνάμι» στη Θέουτα και άλλες περιοχές της Ισπανίας από την Αφρική, κι αφού έχουν προηγηθεί μαζικές ροές και προς την Ελλάδα κ.α. χώρες του Νότου, επεξεργάζεται… «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδική συζήτηση για την ελληνική πρόταση

Σήμερα (01.10.2026), στο Συμβούλιο της υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζει την ελληνική πρόταση.

Ενδεικτική της σημασίας που δίνουν οι Ευρωπαίοι στην πρόταση αυτή, είναι ότι θα υπάρξει ειδική συζήτηση για τις εισηγήσεις της Ελλάδας. Είναι μια χώρα που έχει δεχτεί επίσης υβριδικές απειλές (βλέπε: ‘Έβρο), τα σύνορα της, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, δέχονται συνεχώς πιέσεις, και μαζί με άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης του μεταναστευτικού εδώ και πολλά χρόνια.

Η εισήγηση Πλεύρη

Όπως δηλώνει στο Newsit.gr ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, η λέξη – κλειδί στην ελληνική πρόταση είναι η λέξη: σφράγισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις περιπτώσεις εργαλειοποίησης, όταν μία χώρα δέχεται συντονισμένα, μαζικές ροές, η Αθήνα εισηγείται να σφραγίζονται αμέσως τα σύνορα. Οι αρχές δεν θα εξετάζεται καν αιτήσεις ασύλου και θα βγαίνει απευθείας πράξη άμεσης επιστροφής.

«Η εμπειρία μας του Έβρου μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη να μην έχουμε άλλη Θέουτα. Βγαίνει αμέσως απορριπτική απόφαση ασύλου και υποχρεούνται οι χώρες που χρησιμοποιήθηκαν για τράνζιτ , είτε οι χώρες υποδοχής, να τους πάρουν πίσω κατά προτεραιότητα» δηλώνει ο Θ. Πλεύρης.

Πως υποδέχτηκε την πρόταση η Πρόεδρος της Κομισιόν

Μάλιστα, την Ελληνική πρόταση, όπως την έχει περιγράψει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του στο Politico, την έχει «χαιρετήσει» επί της αρχής, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

Οι υπουργοί των 27 χωρών της Ε.Ε. που συνεδριάζουν σήμερα στο Λουξεμβούργο θα παραδώσουν τη «σκυτάλη» στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου, για να επεξεργαστούν το σχέδιο για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Σύσκεψη στο Λουξεμβούργο για το Return Hub που προωθεί η Ελλάδα

Σήμερα, στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα συγκαλεί σύσκεψη με άλλα τέσσερα κράτη, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία, παρουσία και της Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, για την πρωτοβουλία τους να κατασκευαστεί Return Hub (κέντρο επιστροφής) για όσους παράτυπους μετανάστες βρίσκονται στο έδαφος τους και δεν έχουν επιστρέψει στις χώρες τους.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, η συμφωνία για τη δημιουργία Return Hub βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να υπογραφεί έως τα τέλη του έτους ή το αργότερο στις αρχές του νέου χρόνου.

Το return hub θα βρίσκεται στην Αφρική. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να κατασκευαστεί στη Ρουάντα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η Ουγκάντα, ακόμη και το Ουζμπεκιστάν.

«Εγκαίνια» επί Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Η θετική είδηση, στην οποία «ποντάρει» πολιτικά η κυβέρνηση, είναι ότι, εκτός απροόπτου, οι πρώτοι μετανάστες – μη δικαιούχοι ασύλου, που παραμένουν στο έδαφος μας, θα μεταφερθούν στο Return Hub, στην Αφρική μετά τον Ιούλιο του 2027.

«Ο στόχος είναι το Return Hub να τεθεί σε λειτουργία στο διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε..Ε, δηλαδή στο β΄ εξάμηνο του 2027» τονίζει στο Newsit o υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Θα πρόκειται για μία εξέλιξη που θα αξιοποιηθεί από το κυβερνών κόμμα και προεκλογικά, καθώς το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην ατζέντα πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας, κυρίως δεξιότερα της Ν.Δ..