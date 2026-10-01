ΠΑΣΟΚ: Με δύο τροπολογίες και μία πρόταση νόμου η «απάντηση» στη Βουλή

Στη Βουλή εστιάζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, καθώς έτσι τονώνεται η… πρωθυπουργισιμότητά του έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που ευνοείται και από την απουσία από τα βουλευτικά έδρανα του Αλέξη Τσίπρα.

Εντός της Ολομέλειας όμως, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει επιπλέον τη θεσμικότητα που διακρίνει τις κινήσεις τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δύο νέες τροπολογίες που καταθέτει για δύο θέματα που έχει κάνει «σημαία» του.

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Με την πρώτη τροπολογία του, το ΠΑΣΟΚ ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, προκειμένου να την ωθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από την τιμή που είχε υπολογιστεί στον δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας.

Με τον προτεινόμενο από το ΠΑΣΟΚ μηχανισμό, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για κάτι που δε συνιστά καινοτομία εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει.

Η δεύτερη τροπολογία της «πράσινης» ΚΟ, προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή (Golden Visa) μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden VISA όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης.

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Με αυτές τις δύο τροπολογίες, στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν τη διάθεσή τους να «πετάξουν την μπάλα μπροστά», αφού αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η ΝΔ σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και «κολοβές» ρυθμίσεις, όπως λένε, ακριβώς τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και αυτή αναμένεται να κατατεθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Για του λόγου το αληθές, στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για μία «ευθεία προγραμματική αναμέτρηση», που θα μπορεί να γίνει από εβδομάδα, οπότε και θα έρθει στη Βουλή, η πλήρης και ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, όπως αναμένεται να ανακοινώσει το μεσημέρι στην ομιλία του στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για μία πρόταση νόμου υπέρ των δανειοληπτών και κατά της ασυδοσίας των funds, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξει ότι βλέποντάς την οι πολίτες, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν αντικειμενικά, και ίσως αντιπαραθετικά, τις «κουτσουρεμένες» ρυθμίσεις που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα, στην Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν λίγο μετά από το υπουργικό συμβούλιο, ότι «πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξήλωσε» το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής.

Και αυτό διότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών», «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα» και πως «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Είκοσι οκτώ μέρες μετά, όμως, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, με την Χαριλάου Τρικούπη να αναρωτιέται γιατί, αν είχε η ίδια λύσει το πρόβλημα νωρίτερα, και «ψέλλισε μπαλώματα», όπως έλεγαν, μπροστά στην ασυδοσία των servicers…