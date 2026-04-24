Τασούλας – Μακρόν στο προεδρικό: Οι ιστορικοί δεσμοί των δύο χωρών και η μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των Προέδρων των δύο χωρών, Κωνσταντίνου Τασούλα και Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο το βράδυ της Παρασκευής (24.04.2026) πριν από το επίσημο δείπνο.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο (25.04.2026) επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και τη διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.