Μακρόν: Ελλάδα και Γαλλία σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους μέσα στην παγκόσμια αταξία

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος Πρόεδρος εκφράζει τη χαρά του που επέστρεψε στην Αθήνα και που συνάντησε ξανά καλούς φίλους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
Στιγμιότυπο από το επίσημο δείπνο στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν / EUROKINISSI

«Η Ελλάδα και η Γαλλία σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους και μέσα στην παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) στη 1 π.μ. του Σαββάτου (25.04.2026), μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο ηγέτης της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εκφράζει τη χαρά του που επέστρεψε στην Αθήνα και που συνάντησε ξανά καλούς φίλους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

 

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αθήνα και που συναντώ ξανά καλούς φίλους. Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με βαθιά φιλία, και τα έθνη μας έχουν κάτι κοινό: σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους. Μέσα στη σημερινή παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
202
136
107
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τασούλας – Μακρόν στο προεδρικό: Οι ιστορικοί δεσμοί των δύο χωρών και η μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας
«Η επίσκεψη Μακρόν σηματοδοτεί ταυτόχρονα την επέκταση και τη διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης»
Κωνσταντίνος Τασούλας και Εμανουέλ Μακρόν
Δένδιας: Η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα – «Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ»
«Εάν κάθε χώρα, η οποία συνορεύει με μια θαλάσσια έκταση, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση της, πού θα πάει αυτός ο πλανήτης», είπε μεταξύ άλλων
Νίκος Δένδιας
Newsit logo
Newsit logo