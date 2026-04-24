Μακρόν: Ελλάδα και Γαλλία σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους μέσα στην παγκόσμια αταξία

«Η Ελλάδα και η Γαλλία σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους και μέσα στην παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) στη 1 π.μ. του Σαββάτου (25.04.2026), μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο ηγέτης της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εκφράζει τη χαρά του που επέστρεψε στην Αθήνα και που συνάντησε ξανά καλούς φίλους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αθήνα και που συναντώ ξανά καλούς φίλους. Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με βαθιά φιλία, και τα έθνη μας έχουν κάτι κοινό: σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους. Μέσα στη σημερινή παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία. pic.twitter.com/qD74WdHHQx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2026

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αθήνα και που συναντώ ξανά καλούς φίλους. Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με βαθιά φιλία, και τα έθνη μας έχουν κάτι κοινό: σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους. Μέσα στη σημερινή παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία».