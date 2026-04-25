Δείπνο για τον Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο: Ο Νίκος Αλιάγας, η Μπριζίτ και η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λάμψη και χαμόγελα στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Εμανουέλ Μακρόν και την σύζυγό του Μπριζίτ, να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία. Οι φωτογράφοι στην αίθουσα που παρατέθηκε το δείπνο εστίαζαν στους καλεσμένους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνοδεύεται από την κόρη του καθώς η Μαρέβα Γκραμπόφσκι νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ο Νίκος Αλιάγας, προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και πολιτικοί, πήραν τις θέσεις τους και παρακολούθησαν τις ομιλίες.

Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ κατά την έναρξη του επίσημου δείπνου με ένα θερμό καλωσόρισμα που τόνιζε τους στενούς φιλικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα, με τρεις λέξεις στα ελληνικά: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία».

Στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν παρευρέθησαν περίπου 110 προσκεκλημένοι. Το «παρών» έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο συνόδευσε η κόρη του, Δάφνη Μητσοτάκη, κορυφαίοι υπουργοί, όπως οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Έλληνας πρωθυπουργός συνομίλησε με την Μπριζίτ Μακρόν. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, καθόταν ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στην Ελληνική Βουλή, Ντόρα Μπακογιάννη.

Πρόσκληση για το Προεδρικό είχαν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.

Επίσημο δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Στο Προεδρικό έδωσαν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα είχαν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, ο Σπήλιος Μανιάς και η σύζυγός του, πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου.

Τον κ. Μακρόν συνόδευσαν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.

Το μενού στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο είχε ελληνική «υπογραφή» και προέλευση. Σερβιρίστηκε σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα, φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού, αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού, χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής. Το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.

Ο Μακρόν επανέλαβε και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και αργότερα από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του, σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο»

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.